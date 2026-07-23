Las historias relacionadas con ovnis suelen atraer viajeros porque despiertan la curiosidad, el misterio y el interés por conocer lugares asociados con relatos o fenómenos sorprendentes.

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Esas historias transmitidas durante años por comunidades locales se convierten en parte del atractivo cultural de diferentes destinos y motivan a visitantes que buscan experiencias diferentes, alejadas de los recorridos turísticos tradicionales.

Normalmente, las leyendas sobre ovnis suelen estar vinculadas con paisajes, tradiciones y la identidad de los lugares donde surgieron, creando una combinación entre historia, entretenimiento y exploración.

Peña de Juaica, Cundinamarca. Foto: Revista Semana

Para muchos viajeros, conocer estos escenarios representa la oportunidad de descubrir nuevas narrativas, escuchar testimonios locales y disfrutar de un destino desde una perspectiva única.

El misterio de la Peña de Juaica

En este contexto, muy cerca de Bogotá se encuentra un lugar que llama la atención y que no muchos conocen, pero que tiene encantos especiales. A solo una hora de la capital se encuentra la Peña de Juaica, ubicada entre los municipios de Tenjo y Tabio, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Este lugar es considerado por sus visitantes como “misterioso”, pues se habla de varios fenómenos extraños. Se dice que en este escenario se han observado luces con movimientos inusuales, las cuales algunos relacionan con objetos voladores no identificados o con historias vinculadas a seres y sobre presuntos encuentros con fenómenos extraterrestres ocurridos en esta montaña y sus alrededores.

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Para algunos, estos movimientos se relacionan con una fuerza electromagnética especial, que no ha sido comprobada; mientras que otros no dudan en indicar que tienen que ver con la presencia ovni en el lugar y unos más creen que se trata de tesoros escondidos o lo que comúnmente se conoce como guacas.

A raíz del avistamiento de Objetos Voladores No Identificados (ovnis) en esta zona, este lugar empezó a ser un atractivo turístico para los amantes del misterio, pero también de quienes disfrutan de los planes de naturaleza y aventura.

Vista desde la Peña de Juaica de Tenjo, uno de los sitios para ver ovnis. Foto: Créditos: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo / API

Una montaña sagrada

La Peña Juaica es conocida como una montaña sagrada y de consagración de los muiscas, pues a ella le entregaban ofrendas, pagamentos y sacrificios para recibir abundancia en sus cultivos, sabiduría para sus caciques y fertilidad para sus mujeres.

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De acuerdo con información de la Gobernación de Cundinamarca, Tenjo ha sido desde hace décadas uno de los epicentros nacionales de los relatos sobre ovnis, pero también es reconocido por su riqueza natural, su oferta de agroturismo y ecoturismo, así como por la calidez de su gente y sus celebraciones culturales, como el Festival de Danza y Teatro.