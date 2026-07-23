Ni París ni Roma: las 6 ciudades europeas más cómodas para recorrer después de los 70 años

Viajar después de esta edad sigue siendo una experiencia enriquecedora cuando se eligen destinos que ofrecen comodidad, buena movilidad y un ambiente relajado. En Europa existen ciudades que destacan por su accesibilidad, su tamaño manejable y la facilidad para recorrerlas sin necesidad de hacer grandes esfuerzos físicos, convirtiéndose en opciones ideales para aquellas personas que desean disfrutar del viaje con calma.

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Entre los lugares recomendados aparece Gante, en Bélgica, una ciudad con un centro histórico llamativo, calles agradables para caminar y una red de transporte eficiente. Sus canales, plazas y monumentos permiten descubrir buena parte de sus atractivos sin recorrer largas distancias.

Bolonia, en Italia, también está entre las mejores alternativas. Sus famosos pórticos protegen del sol y la lluvia durante los paseos, mientras que su gastronomía, plazas y edificios históricos invitan a recorrer la ciudad a un ritmo tranquilo, sin prisas ni recorridos agotadores.

La lista incluye además a Montpellier, en Francia, un destino conocido por su ambiente relajado y su excelente sistema de tranvías. Sus zonas peatonales facilitan los desplazamientos, permitiendo disfrutar de calles llenas de vida, arquitectura y espacios verdes.

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Otra ciudad destacada que resalta en esta lista es Turín, en Italia también. El orden de la ciudad, las amplias avenidas y sus cobertizos hacen que caminar sea cómodo para turistas de todas las edades. Además, tiene museos, cafeterías y sitios históricos a poca distancia entre sí.

Ámsterdam, en Países Bajos, también aparece como una excelente opción. Aunque es famosa por las bicicletas, cuenta con transporte público eficiente, recorridos en barco por los canales y numerosos espacios donde descansar mientras se contempla el paisaje urbano.

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El sexto y último destino recomendado es Lausana, en Suiza. Ubicada junto al lado Lemán, combina tranquilidad, vistas panorámicas y una infraestructura que facilita los desplazamientos mediante transporte público y elevadores en varias zonas de la ciudad.

Especialistas en turismo coinciden en que viajar durante la adultez mayor no depende únicamente del estado físico, sino también de una buena planificación. Elegir alojamientos centrales, evitar itinerarios demasiado intensos y reservar tiempo para descansar permite disfrutar mucho más cada experiencia.