Esta es la plaza principal más grande de Colombia; un tesoro colonial rodeado de historia y museos

Colombia se ha consolidado como un destino ideal para visitar gracias a su diversidad de paisajes, que incluye playas en el Caribe y el Pacífico, montañas, selvas, desiertos y llanuras.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Además, su riqueza cultural se refleja en la gastronomía, la música, las tradiciones y las festividades de cada región, ofreciendo experiencias únicas para todo tipo de viajeros.

En esa amplia oferta se incluyen sus pueblos coloniales, que se caracterizan por preservar gran parte de la historia, la arquitectura y las tradiciones que marcaron el desarrollo del país desde la época de la colonización.

Parte de sus encantos son sus calles empedradas, plazas principales, iglesias y casas con balcones que reflejan el legado cultural de varias generaciones, al tiempo que impulsan el turismo y promueven la conservación del patrimonio histórico y cultural para las futuras generaciones.

La plaza principal de Villa de Leyva tiene más de 14.000 metros cuadrados. Foto: Getty Images

Uno de esos encantadores lugares es Villa de Leyva, que es considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia. Precisamente, uno de sus principales atractivos es su plaza principal, cuya área la convierte en la más grande del país con 14.000 metros cuadrados.

Información del portal oficial de turismo Colombia Travel indica que fue construida en el siglo XVI, un espacio que ha sido testigo de numerosos eventos históricos que han marcado la evolución de este pueblo boyacense.

A solo tres horas de Bogotá, el rincón de Boyacá donde puede recorrer siete pueblos en una sola visita

Desde su fundación, se ha convertido en un escenario del comercio, reuniones sociales y celebraciones culturales, reflejando la herencia colonial que aún perdura en la actualidad.

Un viaje al pasado

Una de sus particularidades es que está rodeada de edificaciones coloniales, con fachadas blancas y techos de tejas rojas, muchas de las cuales han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.

Plaza Mayor de Villa de Leyva. Foto: Getty Images

En el centro se destaca una pila tallada en piedra que siglos atrás abastecía de agua potable a los habitantes de la localidad, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Este lugar que atrae a propios y extraños se ha consolidado como punto de partida para descubrir algunos de los principales atractivos del municipio. Es un escenario que está rodeado por museos, iglesias, conventos y calles coloniales que invitan a recorrer el destino con calma y tranquilidad.

A 15 minutos de Villa de Leyva, el tobogán de colores que se ha vuelto viral en redes, es el más largo de Boyacá

Su ambiente tranquilo, su legado colonial y la amplia oferta turística la convierten en un sitio imperdible para quienes desean conocer la historia, platos típicos y una amplia muestra de la gastronomía boyacense.

Así las cosas, más que una plaza, este emblemático lugar representa la esencia de Villa de Leyva y su riqueza cultural, por lo que quienes llegan hasta allí no deben perder la oportunidad de vivir una experiencia diferente, transportarse al pasado y disfrutar de su riqueza cultural.