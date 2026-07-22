En Boyacá los viajeros se encuentran con diversidad de planes para hacer. Con una variada oferta de pueblos patrimoniales, como Villa de Leyva, Monguí o Ráquira, su belleza natural y sus lugares históricos, este departamento se consolida como una opción muy válida a la hora de pensar en unos días de vacaciones.

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Los amantes del ecoturismo encuentran verdaderos tesoros, desde la imponente Laguna de Tota, hasta los mágicos paisajes de frailejones en el Páramo de Ocetá; además de las delicias culinarias únicas, como la arepa boyacense, la almojábana, el cocido o la changua.

Dentro de la amplia oferta, muy cerca de Villa de Leyva, se encuentra un lugar que llama la atención de propios y extraños. Se trata de la Tierra de Colores, un ecoparque, ubicado en el municipio de Sáchica, en donde los viajeros encuentran varios atractivos con los que pueden divertirse y vivir experiencias diferentes en medio de la naturaleza.

Tobogán arcoíris en Sáchica, Boyacá. Foto: Facebook Tierra de Colores/API.

Uno de ellos es el Tobogán arcoíris, considerado el más largo de la región, diseñado para deslizarse a gran velocidad y que se ha vuelto viral en redes sociales, gracias a la experiencia que brinda.

Es una buena opción para visitar en estos días de vacaciones, pues es posible pasar un día lleno de adrenalina con amigos o con la familia, pues los viajeros también disfrutan de un columpio con una vista alta desde donde se aprecia el paisaje, un escenario ideal para la toma de fotos.

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¿Qué más se puede hacer en Sáchica?

Quienes llegan hasta Sáchica, tienen otras posibilidades de atractivos. Por ejemplo, el parque temático Gondava, famoso por sus réplicas de dinosaurios a escala real y la tradicional ruta de peregrinación hacia el Monte Calvario.

Gondava en Sáchica, Boyacá Foto: Instagram @gondava.dinosaurios

De igual forma, los turistas que buscan descanso pueden sumergirse en las aguas termales del municipio, a las que se les atribuyen diversas propiedades terapéuticas, ideales para revitalizar la piel y aliviar tensiones musculares.

A estos sitios de interés se suma el Desierto de La Candelaria, un extenso escenario natural que abarca los municipios de Sáchica, Sutamarchán, Villa de Leyva, Tinjacá, Ráquira y Samacá. De acuerdo con información de la Alcaldía, es un destino excepcional para practicar senderismo, realizar cabalgatas, observar fenómenos celestes y disfrutar de lunadas o maratones nocturnas.

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Sáchica es considerado como uno de los pueblos más bonitos de la región y, además, ostenta el primer lugar en el consumo de cerveza en el país, según datos de la compañía Bavaria. Esta bebida está muy arraigada con la cultura del municipio y hace parte de la identidad de los habitantes, quienes tienen la tradición de reunirse y celebrar con este producto.