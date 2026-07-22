Boyacá es un destino perfecto para hacer un viaje en el tiempo y conocer un poco de la historia de Colombia, mientras se camina por las calles empedradas de sus encantadores pueblos coloniales, como Villa de Leyva, Monguí o Ráquira.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Además de su riqueza patrimonial, esta región deslumbra con su diversidad de paisajes naturales que invitan tanto al descanso como a la aventura. Allí es posible apreciar ecosistemas de páramo, la imponente Laguna de Tota y diversidad de verdes valles, convirtiendo a este departamento en un destino ideal para el ecoturismo y la conexión plena con la naturaleza.

Hay lugares de interés para todos los gustos y uno de ellos se encuentra en el municipio de Ráquira, uno de los más turísticos de la región. Se trata del Mirador Turístico Pueblito de Barro, un espacio único que rinde homenaje a la tradición artesanal y cultural del departamento.

Mano del artesano en el Pueblito de Barro, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que su propósito es resaltar la identidad boyacense a través de esculturas y escenarios que evocan el ingenio, la creatividad y el trabajo de generaciones de artesanos.

En este lugar hay varios atractivos que llaman la atención de los viajeros. Por ejemplo, se encuentra el marrano alcancía más grande del mundo, símbolo de la cultura popular y del barro como materia prima esencial en la vida de los habitantes de este municipio.

El pueblo colombiano que obtuvo récord Guinness con la alcancía en forma de marrano más grande del mundo

De igual forma, los visitantes pueden disfrutar de otras esculturas emblemáticas como el burro carguero, la chiva raquireña, el carranguero y la Mano del Artesano, cada una pensada para representar un aspecto de la vida cotidiana, la música, el transporte tradicional y la labor artesanal que identifica a la región.

Un espacio natural imperdible

Además de su encanto cultural, este mirador es un espacio diseñado para la diversión y el contacto con la naturaleza. Los más aventureros pueden sentir la adrenalina en el columpio extremo o deslizarse por el súper tobogán arcoíris.

El tobogán arco iris es uno de los atractivos en el Pueblito de Barro, en Ráquira. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Así mismo, el lugar cuenta con senderos tranquilos y zonas de descanso ideales para admirar los hermosos paisajes boyacenses, creando recuerdos inolvidables en familia, con amigos o en pareja.

Así las cosas, el Pueblito de Barro no solo es un lugar de recreación, sino también un escenario de preservación cultural, que busca acercar a los visitantes a la historia y el valor de la artesanía boyacense.

Es un espacio diseñado para que cada persona que llega hasta allí viva una experiencia auténtica, en donde la tradición, la cultura y la diversión se unen en un mismo destino.