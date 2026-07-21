El Valle del Cauca esconde la imponente Laguna Negra, donde turistas hacen senderismo en subida por 7 horas

La Laguna Negra, ubicada en el páramo de Las Domínguez, se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes disfrutan del senderismo y buscan paisajes poco explorados en el Valle del Cauca. Rodeada por frailejones, montañas y una naturaleza característica de los ecosistemas de alta montaña, esta ruta ofrece una experiencia ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura.

El pueblo del Valle reconocido por sus montañas, bellos paisajes y biodiversidad, un encantador destino a dos horas de Cali

El recorrido inicia en el corregimiento de Tenerife, en el municipio de El Cerrito. Desde la ciudad de Cali, el trayecto por carretera toma cerca de dos horas hasta este punto, donde inicia la caminata hacia la laguna. Antes de emprender la subida, los visitantes deben registrarse con la comunidad local y cancelar el aporte establecido para ingresar al sendero y apoyar su conservación.

La caminata tiene una distancia aproximada de doce kilómetros entre ida y regreso, con un nivel de dificultad moderado. Dependiendo del ritmo del grupo y de las condiciones del clima, el recorrido completo puede tardar entre cinco y siete horas.

@lislenisg Yo era de las personas que creía que para conocer un Páramo tenía que ir súper lejosssss y descubrí que nuestro Valle del Cauca también tiene esta belleza de ecosistema 🥹😍🫶🏼 ¿Ya lo conoces? Páramo de las Domínguez y Laguna Negra #aventura #naturaleza #senderismo #montaña #viajes #lagunanegra ♬ sonido original - Lis

Durante el trayecto, los senderistas atraviesan caminos rodeados de vegetación nativa y disfrutan de vistas incomparables del paisaje.

Uno de los principales atractivos del recorrido es el contacto directo con el páramo, un ecosistema fundamental para la producción de agua. A medida que aumenta la altitud, aparecen los frailejones y otras especies propias de este ambiente, mientras el clima cambia rápidamente, por lo que se recomienda estar preparado para lluvias, viento y bajas temperaturas.

Los organizadores del recorrido aconsejan llevar ropa cómoda, impermeable, botas de buen agarre, protector solar, gorra, agua suficiente y alimentos ligeros. También recomiendan evitar dejar residuos y respetar la flora y fauna para contribuir a la conservación del lugar.

Aunque la ruta puede hacerse por personas con una condición física aceptable, se recomienda hacer el recorrido acompañado por guías locales. Ellos conocen el terreno, brindan información sobre el ecosistema y ayudan a garantizar una experiencia más segura durante toda la caminata.

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Los turistas que llegan a la Laguna Negra encuentran un paisaje tranquilo rodeado por montañas y vegetación de páramo, ideal para descansar y disfrutar del entorno antes de emprender el regreso. Más allá del esfuerzo físico, el recorrido ofrece la oportunidad de conocer uno de los escenarios naturales menos conocidos del Valle del Cauca, donde el senderismo se combina con la riqueza ambiental y el turismo responsable para crear una experiencia inolvidable.