Disidencias atacan a la Fuerza Pública en El Tambo, Cauca, con drones cargados de explosivos

Los ataques con explosivos en contra de los integrantes de la Fuerza Pública no cesan en las diferentes regiones de Colombia. Durante este viernes, 17 de julio, el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc lanzó un ataque con drones cargados de explosivos contra integrantes de la Policía Nacional en El Tambo, departamento del Cauca.

El ataque exactamente ocurrió contra la subestación de la Policía en El Crucero, donde los uniformados respondieron al atentado. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas.

SEMANA conoció que desde el Ejército Nacional y otras instituciones militares, junto con la Policía, adelantan operaciones en contra de los ilegales que pretenden imponer sus reglas en el territorio.

Se espera que desde la Tercera División del Ejército Nacional puedan entregar más detalles de esta operación que vienen adelantando en esta zona del departamento del Cauca.

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