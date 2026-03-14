MinDefensa anunció el inicio de las pruebas de equipos del sistema antidrones en Colombia

El Ministerio de Defensa anunció este sábado, 14 de marzo, que en los próximos días se iniciarán las pruebas de los equipos que permitirán detectar, anticipar y neutralizar los drones empleados por los grupos criminales en ataques contra la población civil y a la fuerza pública.

MinDefensa anuncia inversión de más de 6.3 billones de pesos para el desarrollo del proyecto ‘Escudo Nacional Antidrones’

La cartera, encabezada por el ministro Pedro Sánchez, avanza desde hace aproximadamente tres meses en lo que ha denominado como el proyecto del Escudo Nacional Antidrones.

Desde entonces, se ha trabajado con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y expertos en un proyecto que cuesta alrededor de 6,2 billones de pesos y tiene como objetivo proteger al país ante el nuevo desafío.

El Ministerio informó que desde el 16 de enero Colombia ha visitado ocho países para conocer diferentes capacidades de defensa como vehículos blindados, helicópteros, aviones, municiones, armamento, drones y sistemas antidrones.

Colombia ha estado explorando diferentes capacidades de defensa para lograr una autonomía tecnológica, estratégica y de diversificación de su armamento. Foto: MinDefensa

Entre estos países visitados se encuentran Catar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido.

Además, confirmó que existen actualmente 21 países interesados en colocar sus capacidades a disposición y en plantear soluciones a la problemática del uso de drones por parte de grupos criminales en el país.

Por eso, 115 empresas de varios lugares del mundo fueron invitadas a presentar sus propuestas y aportar soluciones para enfrentar esta amenaza, lo cual se realizará entre el 23 de marzo y el 10 de abril.

MinDefensa anuncia “escuadrón antidrones” para enfrentar y evitar ataques terroristas

De acuerdo con el ministro Sánchez, para este proyecto se ha venido trabajando de manera constante con la Procuraduría General de la Nación para que conozca, revise y supervise los diferentes avances del proyecto.

El anuncio del Ministerio de Defensa se dio este sábado, luego de una publicación de SEMANA, en la que fuentes militares y expertos se refirieron al proyecto del sistema antidrones que viene adelantando el Gobierno nacional.

Fuentes de inteligencia militar le dijeron a SEMANA que, aunque algunas unidades cuentan con sistemas antidrones, estos resultan insuficientes y, además, existirían fallas en la estrategia para enfrentar esta nueva amenaza.

El Ministerio de Defensa avanza en el proyecto del sistema antidrones. Foto: SEMANA / AFP

De acuerdo con cifras de agencias de inteligencia del Estado, desde abril de 2024 se han registrado más de 328 personas afectadas —entre muertos y heridos— por ataques con drones explosivos. Entre las víctimas hay civiles, policías y militares.

En el informe se detalla que el objetivo del ministro Sánchez es avanzar en la creación de un escudo nacional antidrones. Sin embargo, todavía no existen fechas claras para su implementación ni garantías de que estas medidas logren neutralizar completamente las amenazas de los grupos criminales.

Exclusivo: el sistema antidrones de las autoridades no sería efectivo ante los drones bomba de los grupos armados criminales en Colombia