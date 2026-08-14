Política

“No llego a negociar con los criminales”: Claudia Carrasquilla llega al Gobierno De La Espriella como viceministra de Defensa

La exfiscal y exconcejal de Medellín se suma al equipo para asumir uno de los cargos clave en la política de seguridad del país.

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María Fernanda Orjuela Espitia

María Fernanda Orjuela Espitia

14 de agosto de 2026 a las 8:07 p. m.
Claudia Carrasquilla llega al Gobierno De La Espriella.
Claudia Carrasquilla llega al Gobierno De La Espriella. Foto: Screenshot 'x'

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella continúa conformando su equipo en sectores estratégicos. Esta vez, Claudia Victoria Carrasquilla Minami asumió oficialmente como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa Nacional.

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El nombramiento quedó establecido mediante el Decreto 1206 del 13 de agosto de 2026, firmado por el presidente De la Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López. Carrasquilla llega al Ejecutivo después de una trayectoria que incluye su paso por la Fiscalía General de la Nación y el Concejo de Medellín.

Tras asumir el cargo, la nueva viceministra dejó claro el tono con el que llegará al Gobierno de Abelardo de la Espriella y lanzó una contundente frase sobre la lucha contra las estructuras criminales: “No llego a negociar con los criminales”.

“Ahora, desde el Gobierno nacional, asumo un nuevo desafío: trabajar para que Colombia vuelva a vivir con tranquilidad y para que quienes amenazan a los colombianos sientan el peso de la autoridad del Estado”, manifestó Carrasquilla.

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Mensaje a soldados y policías

La nueva integrante del Gobierno también aseguró que una de sus prioridades serán los miembros de la Fuerza Pública. “Llego a trabajar por nuestros soldados, nuestros policías y por millones de colombianos que tienen derecho a vivir sin miedo”, señaló.

Carrasquilla cerró su primer mensaje como viceministra con otra frase que anticipa la línea que buscará impulsar desde la cartera de Defensa: “¡Vamos a recuperar a Colombia!”.