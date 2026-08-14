Abelardo De La Espriella rompió el protocolo y con megáfono en mano envió un mensaje a damnificados por el terremoto: este es el video

Un grupo de habitantes de El Cairo, en el departamento del Valle del Cauca, fue sorprendido por el presidente, Abelardo De La Espriella, quien protagonizó un episodio que no pasó desapercibido este viernes 14 de agosto.

El mandatario tomó la decisión de romper el protocolo y, con megáfono en mano, dirigió un mensaje a las personas que se agolparon para escucharlo. La región de El Cairo también resultó gravemente afectada por el fuerte movimiento sísmico del pasado lunes 10 de agosto.

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“No están solos, El Cairo tiene presidente. Es la primera vez que un presidente está aquí. ¿Saben por qué estoy aquí? Porque me duele El Cairo. Yo soy un hijo de la provincia como ustedes, yo también soy de pueblo”, expresó el mandatario colombiano ante una multitud de personas.

Y avanzó en su mensaje: “No los vamos a dejar solos, los colombianos estamos acostumbrados a levantarnos de las cenizas como el ave fénix. Nunca la hemos tenido fácil, siempre nos ha tocado lucharla y guerrearla. Y esta es una buena oportunidad para reconstruir entre todos a Colombia”.

El presidente Abelardo De La Espriella, con megáfono en mano, envió un mensaje a la comunidad de El Cairo, Valle del Cauca: “Estamos acostumbrados a levantarnos de las cenizas”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/bTPRqbwb30 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 15, 2026

“Y El Cairo va a tener un lugar especial en esa reconstrucción. ¡Eso es! Hemos mandado ayudas humanitarias y seguiremos mandando ayudas humanitarias, pero además los subsidios de arriendo, y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes”, insistió el jefe de Estado.

También recalcó ante la comunidad de esa región del Valle del Cauca, afectada por el terremoto: “El Gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio. Y con patriotismo, con responsabilidad, vamos a construir y a reconstruir entre todos El Cairo, al departamento y a nuestro país, porque Colombia, cuando atraviesa sus horas más oscuras, necesita del concurso de sus hijos más patriotas”.

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“¿Cuántos patriotas hay en El Cairo? ¿Cuántos están decididos a dar la batalla por Colombia? No los vamos a dejar solos. Con el alcalde, la gobernadora, vamos a traer ayudas, soluciones, y sepan que hoy más que nunca el tigre está firme. ¡Dios bendiga a El Cairo!”, finalizó con el megáfono en mano el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.