Abelardo De La Espriella confirmó que el Ejército dio de baja a alias Momo, “cabecilla del Clan del Golfo”: estos son los detalles

El presidente, Abelardo De La Espriella, reveló este viernes, 14 de agosto, detalles de un operativo que desplegó el Ejército Nacional contra la estructura criminal del Clan del Golfo, en acciones que se realizaron en el departamento de Antioquia.

El mandatario confirmó que fue dado de baja alias Momo, un señalado cabecilla del Clan del Golfo. Además, reveló que fue capturada alias Mónica.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a alias Harold

El presidente destacó las acciones adelantadas por la Fuerza Pública en las últimas horas, atendiendo sus directrices: “Nuestro glorioso Ejército Nacional ha dado de baja a alias Momo, perteneciente a la estructura del Clan del Golfo, en la vereda El Tigre, El Bagre, en el departamento de Antioquia. Este es un cabecilla de esa banda narcoterrorista que en buena hora nuestro Ejército Nacional ha dado de baja”.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que, en un operativo del Ejército, fue dado de baja alias Momo, señalado cabecilla del Clan del Golfo. También reveló la captura de alias Mónica. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/7fA1PscTBp — Revista Semana (@RevistaSemana) August 14, 2026

“También se realizó en esta operación la captura de alias Mónica. Se recuperaron tres fusiles, seis pistolas, 28 proveedores, 1.350 cartuchos de diferente calibre, un computador, detectores de señal y distintos aparatos electrónicos. En otro resultado operacional de nuestro Ejército de la patria, se capturó a alias Chuzo, también cabecilla del Clan del Golfo de la estructura Jorge Iván Arboleda. Esa operación fue liderada al lado del Ejército por inteligencia de la Policía Nacional”, detalló De La Espriella en una declaración que dio en compañía del ministro de Defensa, Jorge Mora.

También señaló que la captura de alias Chuzo se realizó “por su vinculación a acciones terroristas contra la Fuerza Pública, confrontaciones con el ELN y por dinamizar las rentas criminales. Vamos a combatir el delito y a estos grupos narcoterroristas sin tregua”.

En su intervención, el presidente envió un mensaje directo a alias Chiquito Malo, señalado como el máximo cabecilla del Clan de Golfo: “También a los criminales del ELN, El Calvo, Pantera y John Fiera. Vamos por todos ustedes”.

Finalmente, De La Espriella dio a conocer que la Armada Nacional se incautó de 2,3 toneladas de cocaína y “ha capturado a tres personas; nuestra lucha contra el narcotráfico es frontal”.

Presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas extraordinarias para avanzar en la reconstrucción de Pereira

“El peor cáncer que tiene Colombia es el narcotráfico y lo vamos a acabar con fumigación, con bombardeos y con acciones decididas para atacar a ese flagelo que es la fuente primigenia de todas las formas de violencia en nuestro país”, puntualizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.