Abelardo De La Espriella lanza fuerte advertencia a alias Mordisco tras golpe a disidencias: “Tiene los días contados. Voy por ti”

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó este jueves, 13 de agosto, una contundente advertencia contra alias Mordisco, por medio de un video, luego de que el Ejército Nacional desarrollara una operación contra la estructura 39 de las disidencias de las Farc en Mapiripán, Meta.

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El jefe de Estado informó que durante la acción de las tropas fue liberado José Luis Martínez Jaimes, quien llevaba más de 11 meses secuestrado. Asimismo, una menor de edad que se encontraba en las filas del grupo armado fue recuperada y tres presuntos integrantes de la organización fueron capturados.

“Hoy, nuestro glorioso Ejército Nacional dio un golpe contundente a la estructura 39 de las disidencias de las Farc encabezadas por el narcoterrorista Mordisco. Liberamos a un hombre secuestrado más de 11 meses, recuperamos a una menor que estaba en las filas de ese grupo narcoterrorista y, además de eso, capturamos a miembros de esa organización criminal”, aseguró De La Espriella.

De acuerdo con el mandatario, durante la operación también fueron incautados fusiles, proveedores, munición y otros elementos que serían utilizados por esa estructura armada.

Otro golpe contundente contra el narcoterrorismo.



Fue dado de baja Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias “Max Max”, el principal explosivista del Bloque Occidental Jacobo Arenas y de la estructura Jaime Martínez, con cerca de 10 años de trayectoria criminal.



Este bandido fue… pic.twitter.com/oZPvFxvdL3 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 13, 2026

“Tiene los días contados”: el mensaje de De La Espriella a ‘Mordisco’

Tras entregar el balance de la operación militar, el presidente endureció su mensaje contra las disidencias y aseguró que durante su Gobierno las Fuerzas Militares continuarán persiguiendo a las organizaciones criminales.

“En la era del Tigre no vamos a permitir que se doblegue a la sociedad a través del crimen y del delito, lo vamos a perseguir y lo vamos a combatir con total decisión”, afirmó.

Acto seguido, De La Espriella se dirigió directamente a alias Mordisco y lanzó una de sus advertencias más fuertes desde que asumió la Presidencia.

“Y aprovecho la oportunidad para decirle a Mordisco que tiene los días contados, tiene fecha de expiración, Mordisco. Voy por ti”, manifestó.

El presidente también reconoció la labor de los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en la operación. “Toda la gloria para nuestros héroes, soldados y policías”, agregó.

En el texto que acompañó el video, De La Espriella insistió en que “el orden no se negocia y la fuerza legítima del Estado no retrocede ante el crimen” y señaló que los integrantes de organizaciones armadas deberán someterse a la justicia o enfrentar “toda la fuerza de la República”.

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Emotiva llamada entre el secuestrado liberado y su mamá

Uno de los momentos más emotivos divulgados por el mandatario ocurrió después del rescate de José Luis Martínez Jaimes. En el video se observa el instante en el que, junto al coronel Alexander Cuenca, se establece comunicación con la madre del hombre que permaneció más de 11 meses privado de la libertad.

“Doña Hilda, habla con el coronel Alexander Cuenca. Acá le paso a su hijo, su hijo ya está sano y con nosotros”, se escucha decir antes de que Martínez pueda hablar con ella.

“Hola, buenos días, mamá. Ya estamos aquí, sanos y salvos, en completa libertad”, expresó el hombre.

La emoción se apoderó de la conversación cuando madre e hijo volvieron a escucharse tras el prolongado secuestro. “Mamá, la quiero mucho, yo también la amo”, le dijo Martínez.

“Tranquilícese, mamá, tranquilícese. Yo también la amo y la quiero mucho, mamá”, agregó el hombre mientras confirmaba que se encontraba en libertad y bajo protección de las autoridades.

El resultado de la operación fue destacado por De La Espriella como una muestra de la ofensiva que su Gobierno pretende mantener contra las estructuras armadas ilegales que operan en distintas regiones del país.