“Hoy ascendemos las mujeres de Colombia”: el emotivo mensaje de Olga Patricia Salazar tras histórico ascenso en la Policía

La mayor general Olga Patricia Salazar protagonizó un emotivo momento durante el acto en el que fue exaltada por su trayectoria dentro de la Policía Nacional. En su intervención, la uniformada habló de sus orígenes, agradeció a su familia y aseguró que su ascenso representa mucho más que un logro personal.

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“Hoy no asciende Olga Patricia, hoy ascendemos las mujeres de Colombia”, expresó Salazar ante los asistentes, una frase con la que reivindicó el papel que han ganado las mujeres dentro de la Fuerza Pública y que también fue destacada por el senador Honorio Henríquez en sus redes sociales.

El congresista felicitó a la mayor general y resaltó sus tres décadas de servicio al país, así como los cargos que ha ocupado a lo largo de su carrera.

Un homenaje a las mujeres campesinas

Durante su intervención, Salazar recordó con especial emoción sus raíces. Contó que es oriunda de Boavita, Boyacá, y aprovechó la presencia de su madre para dedicarle unas sentidas palabras.

“Este homenaje es para todas las mujeres campesinas como mi madre aquí presente. Gracias, mamá, gracias, mamita, por educarme con valores”, manifestó.

La oficial también hizo un recorrido por los principales hitos de sus 30 años de carrera y destacó que abrió camino para otras mujeres al convertirse en la primera en asumir varias responsabilidades dentro de la institución.

“Son 30 años, 30 años trabajando de la mano de mis policías, de mis hombres y mujeres, 30 años trabajando en la educación del policía porque fui la primera mujer en dirigir la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, en dirigir la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y en dirigir la Seccional de Protección de la Policía Metropolitana de Bogotá”, señaló.

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“Sueñen, que los sueños se hacen realidad”

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Salazar dirigió sus palabras a su esposo y a sus hijas, a quienes agradeció por acompañarla durante una carrera marcada también por largos periodos de ausencia debido a sus responsabilidades profesionales.

“Gracias, amado esposo, gracias, Ariel de mi corazón, por todos los días de ausencia. A mis amadas hijas, hijas de mi corazón, las amo; aquí está mamá”, expresó.

Finalmente, la mayor general envió un mensaje a las niñas y jóvenes colombianas, especialmente a quienes viven en zonas rurales, invitándolas a no poner límites a sus aspiraciones.

“A todas las jóvenes de Colombia que me ven, a todas las niñas, especialmente a las niñas del campo, sueñen, que los sueños se hacen realidad con trabajo, con amor y con Dios en el corazón”, concluyó.

Por su parte, Henríquez aseguró que el ascenso de Salazar simboliza un avance para las mujeres dentro de la institución: “No asciende Olga Patricia: ascienden las mujeres de Colombia”.