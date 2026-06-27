¿Quién es el ciudadano británico involucrado en el feminicidio de Natalia Villalba?

Matthew Foster Martinson, un hombre de 47 años que nació en la ciudad de Cambridge, en Inglaterra, sería el presunto responsable de asesinar a Natalia Villalba, la mujer que apareció al interior de una maleta abandonada en un baño de un apartamento ubicado en el exclusivo sector del Chicó, en Bogotá.

Las autoridades en Colombia lanzaron un operativo para dar con el extranjero después de las pruebas que lo vincularon con el crimen, pero tuvieron que pasar 10 días para que finalmente fuera ubicado y capturado en el aeropuerto internacional de Quito, en Ecuador.

Exclusivo: primeras imágenes del presunto asesino de Natalia Villalba saliendo de la escena del crimen. El británico estuvo dos horas en el apartamento

El nombre de Matthew Foster Martinson era desconocido en Colombia, pero su pasado en Inglaterra lo obligó a huir de su país por una condena en su contra tras acosar a una vecina. Por esa situación terminó con medidas correctivas, una orden para presentarse ante la Policía e informar si cambiaba de domicilio o de carro; por eso habría terminado en Colombia.

Las autoridades también han logrado confirmar que, en medio del plan de huida de Martinson, habría aprovechado la extensa frontera que hay con Ecuador para ingresar a Colombia, aparentemente, de manera irregular, para que las autoridades no lo detectaran.

Así fue como el pasado 17 de junio, el ciudadano británico quedó registrado al ingresar al edificio donde apareció muerta, dentro de una maleta, Natalia Villalba, la modelo de 36 años que fue hallada sin vida dentro de un apartamento en el barrio Chicó, al norte de Bogotá.

Las cámaras de seguridad del edificio captaron al extranjero caminando por los pasillos con varias bolsas en las manos, una pieza que ha sido considerada una de las principales evidencias del caso para vincularlo con el crimen de la colombiana.

Villalba era una modelo cucuteña que autorizó y recibió la visita de su victimario en un apartamento alquilado por días en la capital del país. Los investigadores han calificado este crimen de “macabro”, pues en menos de dos horas el británico la habría asesinado, la habría metido en una maleta y habría trasladado el cuerpo hasta una ducha que dejó abierta, al parecer, con la intención de que el agua retrasara la descomposición del cadáver.

En las próximas horas se espera que la Fiscalía y el Ministerio de Justicia de Colombia sean notificados por las autoridades de Ecuador sobre la deportación de Foster, quien regresará al país por uno de los crímenes más atroces de este año, que incluso recordó el lamentable caso de la DJ Valentina Trespalacios.