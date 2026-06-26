Capturan en Ecuador a Matthew Foster, el británico presunto asesino de Natalia Villalba

El presunto responsable del asesinato de la modelo cucuteña, Natalia Villalba, huyó a través de la frontera entre Colombia y Ecuador. Gracias a la cooperación judicial con ese país, las autoridades lograron capturarlo este viernes, 26 de junio.

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Matthew Foster quedó plenamente identificado en las cámaras y registros de seguridad del edificio donde queda el apartamento que fue alquilado por la víctima, desde el 13 hasta el 22 de junio, el día en que una empleada de servicios generales encontró su cuerpo metido en una maleta.

“En atención a una orden de captura obtenida por un fiscal de la Seccional Bogotá, y la expedición de una notificación roja de Interpol, la Policía Nacional de Ecuador aprehendió en el aeropuerto Internacional de Quito al ciudadano británico Foster Martinson, quien sería el responsable de causarle la muerte a una mujer de 36 años el pasado 18 de junio, en un apartamento ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá”, dijo la Fiscalía.

El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía recuperó todos los elementos de prueba necesarios que advierten en la presunta responsabilidad de este ciudadano británico, que además es buscado por las autoridades de su país.

“Las evidencias obtenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que Foster Martinson presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Posteriormente, ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó del lugar”, advirtió el ente acusador.

Matthew Foster, presunto asesino de Natalia Villalba en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que se están adelantando todos los trámites necesarios para lograr su traslado a la ciudad de Bogotá, y completar todo el proceso de judicialización por el delito de feminicidio agravado.

“La Fiscalía General de la Nación realizará los trámites para garantizar que el extranjero sea puesto a disposición y se logre la judicialización en Colombia por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La ubicación fue posible gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, Migración Colombia, Interpol Colombia y las autoridades de Ecuador”, señaló la Fiscalía.