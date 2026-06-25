Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer la muerte de la modelo Natalia Villalba, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el lunes 22 de junio en una maleta dentro de un apartamento ubicado en El Virrey, norte de Bogotá.

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Las autoridades están tras la pista de un ciudadano británico identificado como Matthew Foster, por su presunta responsabilidad en la muerte de esta modelo oriunda de Cúcuta.

Ahora, mientras todo es materia de investigación, quien habló fue Claudia Villalba, mamá de la mujer asesinada. La familiar de la modelo reveló un detalle clave: cuándo fue la última comunicación que tuvo con su hija.

Matthew Foster, presunto asesino de Natalia Villalba en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

De acuerdo con Claudia Villalba, la última comunicación que tuvo con Natalia fue el miércoles 17 de junio.

“Ya el jueves en la tarde le escribí y ya no le llegaron mensajes, fue como a las 5:30. Al otro día le dije a mi hijo y empezamos a escribirle por varias redes y nada. Mi hijo ya se preocupó y dijo: ‘Mami, esto ya está raro; sería que le robaron el teléfono’”, relató Claudia Villalba en Noticias Caracol.

Información en poder de las autoridades da cuenta de que al apartamento rentado por la modelo ingresaron al menos 15 personas en un periodo de dos semanas. El último en visitarla habría sido el ciudadano británico que está huyendo de las autoridades.

“Creo que se tienen sospechas del último que entró, el británico. Nunca ella me dijo nada, era todo normal, nunca me dijo que estaba en peligro. Nunca me dijo nada de eso”, agregó Claudia Villalba en el noticiero citado.

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Por último, la mamá de la mujer asesinada pidió que se haga justicia y que el caso no quede en la impunidad.

“Yo le pido a las autoridades que, por favor, me ayuden a esclarecer esto, que no se quede impune. La verdad, Natalia no se merecía esto. Era mi hija mayor y demasiado buena conmigo”, concluyó en Noticias Caracol.