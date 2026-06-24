Caso Natalia Villalba: sorpresivo hallazgo en la residencia donde falleció; autoridades hacen investigación

La investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita sigue sumando elementos que podrían resultar determinantes para esclarecer el más reciente presunto feminicidio que conmocionó a Bogotá. Mientras la Fiscalía y la Policía Judicial avanzan en la recolección de pruebas, nuevos hallazgos han ampliado el panorama sobre las circunstancias que rodearon la vida de la mujer encontrada sin vida en un edificio de hospedajes temporales en el norte de la capital.

¿Quién era Natalia Villalba Angarita? La mujer hallada sin vida en exclusivo edificio al norte de Bogotá

Desde el hallazgo del cuerpo, las autoridades han concentrado sus esfuerzos en reconstruir los movimientos de la víctima, revisar registros migratorios, analizar cámaras de seguridad y establecer quiénes estuvieron con ella durante los días previos a su muerte. Las diligencias también buscan determinar la autenticidad de algunos documentos encontrados durante la inspección judicial.

En ese contexto, el medio El Tiempo reveló que las autoridades encontraron dos pasaportes asociados a Natalia Villalba Angarita que contenían la misma fotografía, pero registraban apellidos diferentes. Según el informe, este hallazgo se convirtió en una de las nuevas líneas de investigación dentro del proceso que adelantan la Fiscalía General de la Nación y los organismos judiciales encargados del caso.

La modelo cucuteña apareció en extrañas circunstancias en un edificio de la capital colombiana. Foto: Tomadas de redes sociales / Montaje: Semana

Natalia Villalba Angarita, de 36 años y oriunda de Cúcuta, fue encontrada sin vida dentro de una maleta el pasado 22 de junio en un apartamento de alquiler temporal ubicado en el sector de El Virrey, en el norte de Bogotá. La mujer se había hospedado en el inmueble desde el 3 de junio y debía abandonar el lugar el 21 de junio, pero al no responder llamadas ni realizar el proceso de salida, personal de aseo ingresó al apartamento y encontró el cuerpo.

De acuerdo con las investigaciones conocidas hasta el momento, en la habitación fueron encontrados documentos personales que permitieron identificar rápidamente a la víctima. Sin embargo, el hallazgo de dos pasaportes con información distinta abrió nuevos interrogantes sobre los movimientos y antecedentes documentales de Villalba. Los investigadores verifican el origen de los documentos y las circunstancias bajo las cuales fueron expedidos.

Las pesquisas también se han concentrado en dos ciudadanos extranjeros que estuvieron con la mujer durante su estadía en Bogotá. Las autoridades analizan registros de ingreso al edificio y grabaciones de cámaras de seguridad que muestran la presencia de un ciudadano estadounidense y un ciudadano británico en diferentes momentos de la permanencia de Villalba en el inmueble.

La víctima fue identificada formalmente como Natalia Villalba Angarita. Foto: Tomada de redes sociales

El ciudadano estadounidense habría permanecido con la mujer durante los primeros días de junio, mientras que un hombre de nacionalidad británica ingresó al edificio el 17 de junio y salió al día siguiente. Las grabaciones obtenidas por las autoridades hacen parte del material que actualmente es objeto de análisis.