Se siguen conociendo detalles del macabro suceso ocurrido en el norte de Bogotá tras el hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba, modelo cucuteña, en el interior de una maleta y en el baño de un apartamento alquilado. Según los investigadores, fue ella quien autorizó el ingreso del sospecho.

“Aún no aparece”, el detalle que podría revelar qué pasó con Natalia Villalba, la mujer encontrada muerta dentro de una maleta en El Virrey

En las minutas y registros de ingreso al edificio aparece el nombre del ciudadano británico que llegó al apartamento, que previamente alquiló Natalia, y donde posteriormente fue encontrada muerta.

Los investigadores buscan en las bases de datos de migración los detalles de ingreso y salida de este extranjero a Colombia. Además advierten que el celular de la modelo no aparece y resulta ser un elemento clave para adelantar las averiguaciones.

Fuentes del proceso advirtieron que efectivamente el aparato celular que usaba la modelo no ha sido encontrado, de ahí la necesidad de avanzar en las investigaciones y conocer en detalle la identidad de las personas que estuvieron en el mismo apartamento, desde el día 13 de junio cuando la modelo lo alquiló.

Hasta el momento se ha establecido que durante varios días Natalia Villalba recibió la visita de dos extranjeros a ese apartamento. El último que estuvo en el sitio fue un ciudadano británico que salió el 18 de junio del inmueble, justo el día, de acuerdo con los reportes forenses, en que falleció la modelo.

Víctima de presunto asesinato en el norte de la capital. Foto: Montaje Semana

Ese ciudadano británico sería el principal sospechoso del crimen y de un plan macabro que incluyó meter el cuerpo de Natalia en una maleta y luego llevarlo hasta el baño, dejarlo desde el 18 de junio bajo la ducha y con la llave abierta, aparentemente en el propósito de mantenerlo frío.

Este ciudadano está plenamente identificado y lo que se advierte es que pudo salir del país. Aprovechó la ventana de tiempo que le dejó abandonar el cuerpo en la maleta y bajo la ducha hasta el 22 de junio, cuando una empleada de servicio llegó al apartamento a realizar una jornada de aseo.

El celular claramente resulta una pieza probatoria indispensable. Se presume que el victimario se lo llevó y con ello buena parte de los elementos de prueba donde podrían estar las comunicaciones que sostuvo con las personas que llegaron a ese apartamento, incluso la llamada que hizo su familia el 18 de junio.

Las autoridades investigan el crimen de la joven Natalia Villalba. Foto: 1. Cortesía / 2. SEMANA

Las próximas horas serán clave y los investigadores de la Fiscalía en la seccional de Bogotá avanzan con todos los actos de verificación en el propósito de establecer el paradero de este ciudadano británico que resulta ser el de mayores sospechas, que quedó en los videos de seguridad cuando sale del edificio, además de las autorizaciones que entregó la misma Natalia para su ingreso.