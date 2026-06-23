“Que se conozca la verdad”: salen a la luz nuevos detalles sobre Natalia Villalba, la mujer hallada en una maleta en Bogotá

La investigación por la muerte de Natalia Villalba, la mujer encontrada dentro de una maleta en un edificio del exclusivo sector de El Virrey, en el norte de Bogotá, sigue sumando preguntas sin respuesta.

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Mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido, la madre de la víctima reveló nuevos detalles sobre los últimos días en los que tuvo contacto con su hija.

El caso salió a la luz luego de que una trabajadora de servicios generales ingresara a uno de los apartamentos del edificio para realizar labores de limpieza.

Allí encontró una maleta bajo una ducha abierta que despertó sospechas y, al inspeccionar el lugar, fue descubierto el cuerpo sin vida de Natalia Villalba. Desde entonces, las autoridades iniciaron una investigación para establecer quiénes estuvieron con ella durante sus últimas horas y qué ocurrió antes de su muerte.

Las primeras indagaciones apuntan a que la mujer se encontraba hospedada en un apartamento de renta temporal mientras adelantaba un proceso de mudanza.

En medio de la investigación también han cobrado relevancia las imágenes de cámaras de seguridad y la presencia de dos ciudadanos extranjeros que habrían estado en el inmueble durante los días previos al hallazgo.

Ahora, las declaraciones de Claudia Villalba, madre de Natalia, permiten reconstruir parte de la cronología de los hechos. En diálogo con El Tiempo, aseguró que la comunicación con su hija se interrumpió varios días antes de que las autoridades encontraran el cuerpo.

“Desde el jueves no sabía nada de ella”, relató la mujer, al explicar que le resultó extraño perder contacto con Natalia porque mantenían una comunicación frecuente.

Según contó, durante varios días intentó comunicarse sin éxito. “Yo la llamaba, le escribía y no contestaba”, explicó, al recordar la preocupación que comenzó a sentir al no recibir respuesta de su hija.

La madre de Natalia también reveló que una de las principales inquietudes de la familia tiene que ver con el teléfono celular de la víctima. “Su celular no aparece”, afirmó, al señalar que ese elemento podría ayudar a esclarecer qué ocurrió durante los días previos a su muerte y con quiénes estuvo en contacto.

“Aún no aparece”, el detalle que podría revelar qué pasó con Natalia Villalba, la mujer encontrada muerta dentro de una maleta en El Virrey

De acuerdo con su relato, Natalia llevaba varios años viviendo en Bogotá y se encontraba organizando algunos asuntos personales relacionados con su vivienda. Por eso, la familia no imaginó que detrás de la falta de comunicación pudiera esconderse una tragedia.

Mientras tanto, los investigadores continúan revisando registros de ingreso al edificio, grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de personas que tuvieron contacto con la mujer antes de su muerte. El objetivo es reconstruir minuto a minuto sus últimos movimientos y determinar quiénes estuvieron con ella en el apartamento donde posteriormente fue encontrado el cuerpo. Por ahora, el caso sigue rodeado de interrogantes. Para

la familia de Natalia Villalba, el dolor de la pérdida se mezcla con la incertidumbre de no saber qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo. “Lo único que queremos es que se conozca la verdad”, ha insistido su madre mientras avanza la investigación.