La poesía vuelve a las calles de Bogotá: así será el Festival Reverso 2026

Bogotá puso en marcha la tercera edición de Reverso Bogotá 2026, un festival e invitación cultural que busca convertir la poesía en un espacio de encuentro ciudadano a través de actividades gratuitas, lecturas, presentaciones y estímulos para escritores.

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Bogotá se llena de poesía

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y BibloRed abrieron oficialmente la Invitación Cultural Reverso Bogotá 2026.

Es una convocatoria dirigida a reconocer y fortalecer la creación poética en la ciudad mediante incentivos económicos para autores emergentes y con trayectoria.

La iniciativa hace parte de la tercera edición del Festival Reverso Bogotá y busca ampliar la participación de escritores y creadoras en distintos formatos de poesía.

De acuerdo con el cronograma oficial de la Invitación Cultural Reverso Bogotá 2026, las inscripciones estarán abiertas desde el 30 de julio hasta el 29 de agosto de 2026 a las 5:00 p. m.

La convocatoria permanecerá abierta a través de la plataforma oficial de Invitaciones Culturales de la SCRD y entregará 12 incentivos distribuidos en cuatro categorías: Poesía infantil, Poesía desde la juventud, Poesía desde la experiencia y Poesía interdisciplinar.

Esta última está orientada a proyectos que integren la poesía con otros lenguajes artísticos como la performance, el video, las artes visuales o las expresiones sonoras.

Los interesados en participar deberán realizar su inscripción exclusivamente a través de la plataforma oficial de Invitaciones Culturales de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD).

Allí encontrarán el formulario de registro, el cronograma, los términos de referencia y los requisitos de la convocatoria.

El proceso puede consultarse en el enlace: https://invitaciones.scrd.gov.co/verInvitacion/1137, portal habilitado por la administración distrital para recibir las postulaciones al Festival Reverso Bogotá 2026.

Para participar, los aspirantes deberán inscribirse únicamente en una categoría y presentar cinco poemas inéditos, que no hayan sido publicados ni estén concursando simultáneamente en otras convocatorias.

Los textos deberán entregarse en un solo archivo PDF, con una extensión máxima de 50 versos por poema, además de cumplir con las especificaciones de formato establecidas por la organización.

La convocatoria está dirigida, en términos generales, a personas mayores de 18 años. Sin embargo, cada categoría tiene condiciones particulares.

Por ejemplo, la modalidad Poesía desde la juventud está reservada para participantes entre 18 y 28 años, mientras que Poesía desde la experiencia exige acreditar al menos una obra de poesía publicada durante los últimos cinco años.

En la categoría interdisciplinar también podrán participar agrupaciones y colectivos, de acuerdo con las condiciones definidas por la SCRD.

Además del documento de identidad, los participantes deberán acreditar su residencia en Bogotá mediante la documentación contemplada en los términos de referencia.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado especializado, que tendrá en cuenta criterios como la calidad literaria, la originalidad y la pertinencia de las obras presentadas.

Según la Secretaría de Cultura y BibloRed, la convocatoria busca consolidar a Bogotá como un escenario para la creación poética contemporánea y descubrir nuevas voces que enriquezcan la producción literaria de la ciudad.

Al mismo tiempo, fortalece el acceso de la ciudadanía a las manifestaciones culturales.