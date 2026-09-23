Mientras los criminales buscan sembrar terror en Santa Marta, Petro dice que “nunca debieron prohibir en el mundo la marihuana”

Santa Marta amaneció militarizada este miércoles, 23 de septiembre, luego del paro armado anunciado por los Pachenca, grupo criminal que se autodenomina Autodefensas Conquistadoras.

De hecho, el presidente Abelardo De La Espriella llegó a Santa Marta para coordinar la ofensiva de la Fuerza Pública contra los criminales que buscan sembrar el terror entre los samarios.

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“A los samarios y a Colombia les garantizo que iremos tras los máximos cabecillas de estas estructuras narcoterroristas y emplearemos toda la capacidad legítima del Estado para neutralizar su accionar criminal y llevar a sus responsables ante la justicia. Que lo tengan muy claro: el Estado no se arrodilla ante los criminales”, dijo De La Espriella en X, durante la madrugada de este miércoles.

Mientras el Gobierno De La Espriella avanza para hacerle frente a los criminales en Santa Marta, el expresidente Gustavo Petro compartió un extenso mensaje en X en el que aseguró que durante su mandato bajó la pobreza en esa ciudad.

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“En mi gobierno en Santa Marta hubo menos pobreza como nunca, la capital que más bajó la pobreza en cuatro años en toda Colombia; logramos hacerla centro del turismo mundial y dejamos financiada y lista para entregar la construcción de la planta desalinizadora para el agua potable. Veo suspendida la licitación de la planta desalinizadora y viene una gran sequía en dos meses. Convoco a las fuerzas ciudadanas samarias a luchar por el agua potable y la paz”, empezó diciendo Petro.

Luego, el expresidente Petro recordó aspectos de la criminalidad que azota a la capital del Magdalena. Sin embargo, terminó diciendo que “nunca debieron prohibir en el mundo la marihuana”.

“Las organizaciones extorsionistas y narcotraficantes de Santa Marta empezaron su construcción en la Sierra Nevada hace medio siglo con la bonanza marimbera; nunca debieron prohibir en el mundo la marihuana, pero la prohibición dejó clanes familiares completos asesinados entre sí en el Magdalena y la Guajira. Siempre pensaron en violencia y no en la gente hasta que organizaron el paramilitarismo de Giraldo con el narcotráfico de la cocaína, que ponía todos los votos a la clase política de la ultraderecha samaria, hasta que hice pública la denuncia y fueron a la cárcel; el paramilitarismo es el origen directo de los Conquistadores de la Sierra”, dijo puntualmente el expresidente.

A continuación, el mensaje completo en X de Petro: