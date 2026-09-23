Sismo en Cali: revelan nuevas cifras de damnificados, heridos y edificaciones afectadas

La atención a los afectados por el sismo que golpeó a Cali continúa en una nueva etapa, en la que las autoridades concentran el seguimiento en el estado de las edificaciones, la asistencia a las familias damnificadas y la situación de las personas que todavía requieren atención médica.

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De acuerdo con la más reciente actualización de cifras, 3.403 edificaciones ya fueron caracterizadas como parte del proceso de evaluación de infraestructura. Este seguimiento permite establecer las condiciones de los inmuebles y determinar cuáles pueden seguir siendo utilizados y cuáles presentan algún tipo de restricción.

Dentro de esta caracterización, 1.078 edificaciones cuentan con sticker rojo, correspondiente a inmuebles considerados inseguros. A esto se suman 1.272 estructuras identificadas con sticker amarillo, es decir, con uso restringido, mientras que otras 1.053 recibieron sticker verde, que indica que no presentan restricciones para su utilización.

El reporte también registra 17 conceptos técnicos de demolición aprobados por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD). Hasta el momento, tres edificaciones ya fueron demolidas y se completó el retiro de escombros en uno de los puntos intervenidos.

Terremoto Cali Foto: PRESIDENCIA

En materia de atención humanitaria, la cifra de familias reportadas como damnificadas a través del Registro Único de Damnificados (RUD) asciende a 45.139.

El balance incluye, además, a las personas que permanecen en alojamientos temporales administrados dentro de la respuesta a la emergencia. Actualmente, 333 personas se encuentran en estos espacios.

La asistencia también contempla ayudas económicas y elementos destinados a la recuperación de las viviendas. Según el reporte, 8.722 familias han recibido apoyo económico, mientras que 637,9 toneladas de ayudas alimentarias han sido entregadas a la población afectada. De igual manera, 16 familias han recibido materiales de construcción como parte de las acciones de atención y recuperación.

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Por otro lado, en materia de atención médica, 1.517 personas heridas han sido atendidas en diferentes hospitales de Cali. Sin embargo, el seguimiento actual diferencia entre quienes ya terminaron su atención y las personas que todavía permanecen bajo cuidado médico. Del total acumulado, 1.503 pacientes han sido dados de alta, mientras que nueve continúan hospitalizados y cinco permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI).

La Alcaldía de Cali explicó que esta nueva forma de presentar las cifras responde al paso hacia una fase de estabilización y recuperación, por lo que el seguimiento se concentra en los procesos que continúan activos y no únicamente en los datos acumulados durante la respuesta inicial.