Ejército propinó duro golpe a disidencias de las Farc: capturan a alias Correa, cabecilla de las milicias de la Jaime Martínez

El Ejército Nacional le propinó un duro golpe al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En las últimas horas fue capturado alias Correa, señalado cabecilla de las milicias urbanas de esta estructura criminal.

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El brigadier general Samuel Salinas Valencia, comandante de la Tercera División, confirmó que la detención se logró tras más de tres meses de inteligencia y coordinación con la Policía Nacional.

“La captura fue posible gracias al trabajo sostenido en coordinación con unidades especializadas de la Policía. Se adelantaron labores de ubicación, seguimiento y verificación, hasta materializar este resultado en el Cañón del Micay”, indicó.

La operación se realizó más precisamente en el corregimiento de El Plateado, ubicado en el municipio de Argelia, en el departamento del Cauca.

Este sujeto sembraba terror en esta zona del país. Foto: Suministrada

Según indicó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante Región 4 de Policía, este sujeto es buscado por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.

“Esta persona realizaba actividades de inteligencia criminal, planeación y activación de artefactos explosivos contra la Fuerza Pública”, precisó el alto oficial.

De hecho, las investigaciones indican que alias Correa participó en por lo menos cinco acciones terroristas perpetradas el 10 de junio del 2025. Ese día, se instaló un carro bomba cerca de la subestación de Potrerito, en Valle del Cauca.

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Además, se instalaron explosivos en cilindros y maletines en Jamundí y en zona rural de este municipio.

Tras lo que fue su captura, el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y fue cobijado con medida de aseguramiento mientras avanza el proceso en su contra.

El señalado fue dejado a disposición de las autoridades competentes. Foto: Suministrada

“Se continuarán desarrollando operaciones coordinadas e interinstitucionales para ubicar y llevar ante la justicia a quienes integran esta estructuras y afecten la seguridad y tranquilidad de las comunidades del suroccidente colombiano”, manifestó el brigadier general de la Policía.