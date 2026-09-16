Golpe a las finanzas de alias Iván Mordisco: Ejército destruyó siete unidades de minería ilegal en Cauca

Las operaciones militares contra los grupos ilegales se han incrementado en las diferentes regiones de Colombia. Este miércoles, 16 de septiembre, se conoció que el Ejército dio un duro golpe a las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

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En la zona rural de López de Micay, Cauca, fueron ubicadas e inutilizadas siete unidades productoras mineras que, según la información de las autoridades militares, eran utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos. Los uniformados de la Vigésima Novena Brigada participaron en esta operación.

“La operación militar representa una afectación directa a las finanzas ilícitas de la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco, al impedir una extracción estimada de oro que podría generar ingresos superiores a los 5.250 millones de pesos mensuales”, señaló el Ejército.

Asimismo, se conoció que, además de las siete unidades productoras mineras, las tropas inutilizaron un motor industrial y encontraron 50 canecas con capacidad de 55 galones cada una.

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En estos recipientes había aproximadamente 2.750 galones de insumos que, según el reporte, eran utilizados para ejecutar actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros.

“La operación, desarrollada mediante labores de inteligencia militar y el despliegue de unidades especializadas, permitió localizar e intervenir esta infraestructura, afectando de manera directa la capacidad de producción y generación de recursos derivados de esta actividad ilegal”, precisó el Ejército Nacional.

Operación del Ejército contra la minería ilegal en Cauca. Foto: SEMANA

De igual manera, indicó que esto deja un vacío económico para los ilegales en esta región del país. “Más allá de la incautación de maquinaria e insumos, esta acción militar impacta una de las principales rentas ilícitas que alimentan las capacidades de los grupos armados organizados, al tiempo que contribuye a la protección de los recursos naturales y del medioambiente en una zona estratégica del departamento del Cauca”, agregó la institución.

Tras este resultado, el Ejército anunció que mantendrá las operaciones contra este tipo de economías ilegales y las fuentes de financiación de las estructuras armadas.

“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares sostenidas contra las economías ilícitas y las fuentes de financiación de los grupos armados organizados, con el propósito de reducir sus capacidades criminales, proteger los recursos naturales y contribuir a las condiciones de seguridad y tranquilidad de las comunidades”, concluyó.