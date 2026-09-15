Tras un mes del terremoto en Colombia, ¿qué significan los temblores recientes? Servicio Geológico responde

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explicó a qué se debe que esté temblando tan frecuente en el país luego del terremoto del 10 de agosto de 2026.

Apenas el 14 de septiembre pasado, los colombianos, especialmente quienes están en el Pacífico colombiano, se asustaron por los movimientos telúricos consecutivos.

“Un enjambre sísmico es una secuencia de sismos que, a diferencia de las réplicas, no tiene un evento principal a partir del cual van disminuyendo las magnitudes. Aquí tenemos una sismicidad constante donde podemos tener eventos sísmicos con magnitudes mayores o menores”, aseguró Tovar.

Temblor de magnitud 3,4 sacudió a Istmina, Chocó, durante la madrugada

¿Sintió el movimiento? Nuevo sismo de magnitud 3,8 sacudió a Istmina, Chocó

“Un enjambre se diferencia de estas réplicas en que no tenemos un evento principal grande donde van disminuyendo las magnitudes. Aquí lo que hemos visto es que hemos tenido muchas magnitudes de todos los números”, agregó, en explicaciones a Blu Radio.

“Un sismo de 4 tiene 32 veces más energía que un sismo de 3, y un sismo de 5 tiene 1000 veces más energía que un sismo de 3. Que tengamos muchos sismos en una región no quiere decir que no pueda venir uno más grande”, agregó.

Un mes después

Cientos de personas duermen en la calle en Pereira, en carpas o albergues, un mes después del devastador terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto en el que murieron más de 330 personas y miles de edificios se derrumbaron.

Fanery Andrade duerme en una carpa en un parque con su familia después de que su casa quedara reducida a escombros. “Aún estamos acá porque están difíciles los arriendos; hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes”, dijo la vendedora ambulante, de 41 años.

El sismo que golpeó Colombia derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas fueron estimadas en 9.500 millones de dólares. La reconstrucción tomará años. Andrade no olvida cómo logró salir de su casa justo antes de que se derrumbara, a pocos metros del parque.

“Uno duerme todavía con susto”, aseguró mientras señala los restos de su vivienda. Pudo ir a un albergue, pero prefirió quedarse cerca de las seis familias de vecinos que también acampan. “Entre todos nos colaboramos”, sostuvo. Con anemia y otras patologías, reponer su pequeño puesto de frituras y conseguir de nuevo “una casita” es su mayor anhelo.

El presidente Abelardo De La Espriella, que juramentó tres días antes del terremoto, anunció subsidios para alquiler durante tres meses a las personas afectadas. Muchos, como Francia Elena Vásquez, se las ingenian para salir adelante.

Tras perder su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, donde trabajó por 28 años, volvió a vender en un rincón prestado de un estacionamiento. “Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien”, contó la comerciante.

El terremoto dejó más de 36.300 viviendas destruidas, según la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). “Nos toca empezar de cero”, aseguró Matías Vélez, auxiliar de enfermería de 36 años herido durante el terremoto.

Tras el colapso de su apartamento, vive con sus padres mientras se recupera y retoma el trabajo.

Balance de la UNGRD

Sismo en San José del Palmar, Chocó (7,4 Mw).

Corte: 15 de septiembre de 2026 - 06:30 horas.

Información registrada en el Registro Único de Damnificados (RUD).

El reporte presenta datos preliminares en consolidación por los entes territoriales y entidades operativas. La información permite identificar la afectación registrada en familias, personas y viviendas a nivel nacional.

* 303.934 familias registradas.

* 486.917 personas registradas.

* No se reporta el dato de viviendas habitables en el documento.

* 206.931 viviendas averiadas.

* 36.478 viviendas destruidas.

Afectación a la población

* 335 fallecidos.

* 4.516 heridos.

* 105 desaparecidos.

* 364 rescatados.

Afectación y rescate de animales

* 3.282 animales afectados.

* 3.003 animales rescatados.

Balance nacional

* 16 departamentos afectados.

* 500 municipios afectados.

* 303.934 familias afectadas.

* 486.917 personas afectadas.