Alcalde Alejandro Eder anunció ayudas para las víctimas del terremoto: de esto se trata

El Concejo de Santiago de Cali aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 100 de 2026, una iniciativa impulsada por el alcalde Alejandro Eder para hacer frente a la crisis socioeconómica provocada por el devastador terremoto del pasado 10 de agosto.

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La normativa establece una serie de beneficios fiscales y exenciones tributarias diseñados para reducir la carga financiera de los contribuyentes, brindar apoyo a los damnificados y estimular el tejido empresarial durante la fase de reconstrucción del municipio.

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De acuerdo con las estimaciones de la administración distrital, las medidas aprobadas impactarán de manera directa a más de 54.000 predios y familias afectadas por la emergencia.

El paquete de incentivos contempla reducciones significativas en tributos locales como el Impuesto Predial Unificado (IPU) y el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), además de condonaciones en moras acumuladas y programas de asistencia social complementarios.

Ayudas para el pago de impuestos

Entre los ejes principales del acuerdo destaca la condonación total de intereses de mora para la ciudadanía en general. Los contribuyentes que registren deudas en el impuesto predial correspondientes a los últimos cinco años podrán ponerse al día con una tasa del 0 % en intereses, siempre que efectúen el pago total de la obligación antes del 31 de diciembre de 2026.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, anunció las primeras ayudas para las víctimas del terremoto. Foto: Aymer Andrés Álvarez/El País.

Para los ciudadanos inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUDE) cuyas viviendas hayan sido declaradas como no habitables por los organismos de gestión del riesgo, este plazo de condonación de intereses de mora se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Adicionalmente, el alcalde Alejandro Eder confirmó exenciones totales para las construcciones destruidas, precisando que “el predial de los edificios que fueron más seriamente afectados o colapsados durante el terremoto tendrá cero predial por los próximos tres años”, beneficio enfocado en los predios o lotes de las estructuras derrumbadas.

Reactivación económica, beneficios en el ICA y becas

Con el propósito de dinamizar el sector comercial y proteger los empleos locales, el acuerdo aprobó un descuento del 20 % en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para todos los empresarios y emprendedores que se encuentren registrados formalmente en el censo oficial de damnificados.

A nuestra ciudad la estamos reconstruyendo con decisiones que ponen primero a los caleños.



Por eso, gracias al trabajo articulado con el Concejo de Cali, se aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 100 de 2026, que pone en marcha un histórico paquete de alivios… pic.twitter.com/JgV0KSWkjE — Alejandro Eder (@alejoeder) September 14, 2026

El paquete normativo incluyó también beneficios no tributarios, entre los que se destacan la entrega de becas universitarias y el acompañamiento técnico a los hogares golpeados.

Tras la votación en la corporación municipal, el mandatario caleño valoró el respaldo de los concejales y reafirmó la hoja de ruta institucional para la superación de la coyuntura.

En sus declaraciones, el mandatario resaltó que “se aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 100 de 2026, que pone en marcha un histórico paquete de alivios tributarios y no tributarios para apoyar la reconstrucción de nuestra ciudad”, asegurando que la administración mantendrá las gestiones financieras para levantar la infraestructura de la capital vallecaucana.