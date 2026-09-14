Reclamaciones por el terremoto llegan a 84.534 y el valor estimado sube a $ 4,4 billones

El valor estimado para atender los siniestros asegurados provocados por el terremoto del pasado 10 de agosto ascendió a $ 4,4 billones, según el quinto reporte de Fasecolda, con corte al 11 de septiembre.
Las compañías aseguradoras han recibido 84.534 reclamaciones, un aumento de un 24 % frente a las 68.270 registradas en el reporte anterior. Del total, ya se han realizado pagos por $ 184.770 millones, cifra que representa un incremento de un 94 % frente a la semana anterior.
Por ramos, incendio y terremoto concentra la mayor cantidad de reclamaciones, con 61.159 casos y un valor estimado de $ 3,8 billones. Le sigue hogar, con 17.874 siniestros y $ 437.000 millones estimados. Automóviles registra 1.271 reclamaciones por $ 23.000 millones, mientras que riesgos laborales suma 1.185 casos por $ 18.000 millones.
Los siniestros reportados corresponden a afectados en 460 municipios de 31 departamentos. Risaralda concentra el mayor valor estimado a pagar, con $ 1,6 billones, mientras que Pereira encabeza el listado de ciudades, con cerca de $ 1,3 billones.
Frente al reporte anterior, el valor estimado de los siniestros aumentó un 19 %, al pasar de $ 3,7 billones a $ 4,4 billones.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, destacó el papel de las aseguradoras en la recuperación de los afectados y señaló que estos recursos también contribuyen a reducir la presión sobre el Estado para atender la emergencia.