Clientes de Nu Colombia ya pueden retirar efectivo sin tarjeta en tiendas D1

Nu Colombia anunció una alianza con D1 que permitirá a sus clientes retirar efectivo en las cajas de las tiendas de esta cadena utilizando un código QR y sin necesidad de contar con tarjeta física.

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La asociación incorpora cerca de 2.800 tiendas D1 a la red de Nu, con presencia en 28 departamentos y 540 municipios del país. Según la compañía, más de 5 millones de personas podrán acceder a esta alternativa para disponer de su dinero en efectivo.

La nueva funcionalidad entró en disponibilidad de manera progresiva desde el 9 de septiembre. Para realizar un retiro, el usuario debe indicar al cajero el monto, ingresar la opción “retirar” en la aplicación de Nu, seleccionar “en D1 con QR”, escanear el código generado en el datáfono y autorizar la operación. El límite será de $700.000 por transacción.

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La alianza se conoce cuando Nu Colombia cumple cinco años de operación en el país. La compañía señala que ha entregado su primera tarjeta de crédito a cerca de un millón de colombianos y que actualmente atiende a alrededor del 15 % de la población adulta.

Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, explicó que “nuestra obsesión siempre ha sido hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, y esta alianza con D1 es un paso estratégico en esa dirección. No solo estamos eliminando las barreras al permitir retiros sin tarjeta, sino que nos estamos conectando de forma directa con la rutina diaria de los colombianos”.