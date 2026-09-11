Mercado Libre abre centro de asesoría para comerciantes de San Victorino

Mercado Libre, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, y la Asociación de Comerciantes de San Victorino (Asosanvictorino) inauguraron el primer centro de atención y asesoría presencial de la plataforma en este sector comercial de la capital.

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El nuevo espacio ofrecerá asesorías en comercio electrónico, logística y ventas en línea, con el objetivo de que cientos de MiPymes y comerciantes puedan ampliar sus canales de comercialización y llegar a compradores en Bogotá y otras regiones del país.

La iniciativa hace parte de una alianza público-privada orientada a impulsar la modernización comercial y la formalización de los negocios de San Victorino, uno de los principales centros de comercio popular de Colombia.

“Con esta sede en San Victorino ponemos nuestra escala, experiencia y ecosistema al servicio de los comerciantes, abriendo caminos y eliminando las barreras que antes frenaban su crecimiento”, señaló Domenico Barbato, gerente general de Mercado Libre Colombia.

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Por su parte, Leydi Betancourt, directora ejecutiva de Asosanvictorino, destacó que la presencia de la plataforma permitirá a los comerciantes ampliar sus canales de venta y llegar a nuevos clientes.

Actualmente, Mercado Libre impacta directamente a más de 43.600 PyMes y 8 millones de usuarios en Colombia. En lo que va de 2026, el número de pequeñas y medianas empresas integradas a la plataforma ha crecido 45 %.