Federación Nacional de Cafeteros abre tienda de café colombiano en Mercado Libre

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció la apertura de la Tienda de Café de Colombia en Mercado Libre, una alianza con la principal plataforma de comercio electrónico de América Latina que busca ampliar los canales de comercialización del café colombiano.

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El anuncio fue realizado por el gerente general de la FNC, Germán Bahamón Jaramillo a través de su cuenta de X, quien destacó que la iniciativa permitirá facilitar el acceso de distintas marcas de café del país al mercado digital y acercarlas a consumidores.

Según el gremio, la estrategia busca conectar de manera más directa el origen del café colombiano con los compradores y generar nuevas oportunidades de comercialización para las marcas nacionales.

“Quien conecte mejor el origen con el consumidor, liderará el futuro del café. Con esa visión nace la Tienda de Café de Colombia en Mercado Libre. Nos une un mismo propósito: abrir oportunidades para que más marcas de café colombiano lleguen a millones de consumidores”, afirmó Bahamón, al presentar la iniciativa.

El gerente general señaló que el proyecto hace parte de una transformación de la Federación, orientada a incorporar herramientas tecnológicas y nuevos canales para fortalecer la comercialización del grano.

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La organización también destacó que el comercio electrónico puede contribuir a crear mayor valor para la cadena cafetera al facilitar nuevas formas de llegar al mercado y ampliar la oferta de productos colombianos.

Con esta alianza, la FNC busca que más marcas de café colombiano tengan presencia en una plataforma con alcance regional y que los consumidores puedan acceder a productos provenientes de los caficultores del país.