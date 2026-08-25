Lulo Bank y Lulo X certifican por segundo año su neutralidad de carbono

Lulo Bank y Lulo X recibieron por segundo año consecutivo la certificación de carbono neutralidad, tras medir, verificar y compensar las emisiones generadas por sus operaciones entre julio de 2024 y junio de 2025.

De acuerdo con la información entregada por las compañías, durante ese periodo se cuantificaron y auditaron 41,38 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e). El proceso fue validado por Versa y se realizó bajo los lineamientos de la norma PAS 2060:2014, relacionada con neutralidad de carbono, y la ISO 14064-1:2018, sobre cuantificación y reporte de gases de efecto invernadero.

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Las emisiones identificadas fueron compensadas mediante créditos de carbono, con lo que las empresas reportaron un balance neto de cero emisiones para el periodo evaluado.

Como parte de su estrategia ambiental, Lulo Bank y Lulo X también trabajan con Treeoma en proyectos de regeneración forestal. Según las compañías, esta alianza ha permitido la siembra de 88.000 árboles en Colombia.

En Lulo Bank también trabajan en la recuperación de especies en vía de extinción, como el loro orejiamarillo. Foto: Lulo bank

Además de la compensación, las firmas señalaron que mantienen un plan para reducir su consumo energético, que incluye medidas sobre el uso de equipos eléctricos, recursos tecnológicos y esquemas de trabajo remoto.