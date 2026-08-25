IFX invertirá cerca de US$169 millones en Colombia para ampliar infraestructura de inteligencia artificial

IFX anunció una inversión cercana a US$169 millones en Colombia entre 2026 y 2027, como parte de un plan regional de más de US$400 millones para ampliar su infraestructura digital en América Latina.

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Colombia será el principal destino de estos recursos, que estarán enfocados en aumentar la capacidad de sus centros de datos para aplicaciones de inteligencia artificial (IA), expandir su red de fibra óptica y fortalecer sus servicios de nube y ciberseguridad.

La compañía señaló que uno de los objetivos es que las empresas puedan procesar aplicaciones de IA con infraestructura instalada en el país. Esto permitiría a sectores como banca, salud y Gobierno mantener información sensible dentro del territorio nacional y atender los requerimientos de protección de datos.

Frente a esto, Samuel Mezrahi, CEO de IFX, afirmó que “En los próximos tres años, la infraestructura digital instalada en América Latina va a definir cuáles países pueden competir en la economía de la inteligencia artificial y cuáles se van a quedar consumiendo tecnología de otros. Colombia es hoy uno de los mercados con mayor demanda de infraestructura digital de la región, y esta inversión es la apuesta de IFX por que esa capacidad se resuelva en el propio territorio, con operadores de aquí”.

Actualmente, IFX cuenta con 27 centros de datos propios, más de 150.000 kilómetros de fibra óptica entre México y Argentina y más de 6.000 clientes corporativos y de gobierno. Además, la compañía emplea a unas 3.000 personas y tiene su sede regional en Bogotá.

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La nueva inversión estará concentrada especialmente en infraestructura para IA, incluidos procesadores especializados, mayor capacidad energética y conexiones diseñadas para estas aplicaciones. Los sectores prioritarios serán banca, Gobierno, retail, salud, educación e industrias críticas.

El anuncio coincide con el lanzamiento de una nueva identidad corporativa, con la que IFX busca reflejar su evolución de operador de telecomunicaciones a plataforma regional de infraestructura digital.