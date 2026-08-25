MinAgricultura y Procaña anuncian línea de crédito por $400.000 millones para cultivadores de caña

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Procaña acordaron una hoja de ruta para fortalecer la productividad y sostenibilidad de los cultivadores de caña de azúcar del valle geográfico del río Cauca.

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Como parte de las medidas, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció la estructuración de una Línea Especial de Crédito por $400.000 millones, con tasa subsidiada y garantía del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Los recursos estarán dirigidos a labores de adecuación, preparación, siembra y renovación de cultivos.

Procaña y el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios definirán las condiciones de esta línea. Además, se destinarán recursos del Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) para promover seguros paramétricos frente a los riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027.

El gremio también planteó financiar la modernización de sistemas de riego y reservorios, la instalación de paneles solares y el mantenimiento de cultivos de agua. Estas acciones buscan recuperar los niveles de sacarosa y reducir los costos de producción.

En materia comercial, el ministro se comprometió a gestionar con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo medidas frente a las importaciones de azúcar de Bolivia y etanol de maíz de Estados Unidos, que, según Procaña, hoy en día afectan la producción nacional.

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La agenda también incluyó seguridad jurídica y protección de la propiedad privada, así como un Plan de Choque Territorial para el norte del Cauca, orientado a atender la crisis derivada de las liquidaciones de los ingenios La Cabaña y Propal, proteger el empleo y apoyar a los pequeños productores.

En cuanto a esto, Marcela Urueña Gómez, directora ejecutiva de Procaña, afirmó que “estamos satisfechos con el resultado de este acercamiento porque logramos establecer una hoja de ruta concreta para atender las principales necesidades de los cultivadores de caña. Ahora debemos avanzar en las mesas técnicas y hacer seguimiento para que los anuncios se conviertan en crédito, protección e inversión, especialmente para los pequeños productores y las familias que dependen de esta actividad”.