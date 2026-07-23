Ministro de Agricultura designado por Abelardo De La Espriella prende alarmas por decreto de Petro sobre tierras

El ministro de Agricultura designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, Indalecio Dangond, lanzó una primera advertencia sobre el Decreto 765 de 2026, expedido por el gobierno de Gustavo Petro.

Decreto de MinAgricultura acelera entrega de bienes en extinción de dominio a la ANT y podría perjudicar futuro de activos para la reparación de víctimas

Las entregas de estos predios en Zarzal hacen parte de la implementación de la Reforma Agraria. Foto: Agencia Nacional de Tierras

Dicho documento establece mecanismos para acelerar la transferencia de predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Dangond cuestionó que ese proceso pueda avanzar incluso cuando existen procesos de extinción de dominio en curso.

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"No se trata únicamente de reemplazar la coca por otro cultivo, sino de transformar toda una economía con infraestructura, educación y servicios públicos": Luis Alfonso Escobar. Foto: Guillermo Torres

El ministro entrante señaló que la reforma agraria no puede construirse sobre “atajos jurídicos”, saneamientos acelerados, cancelación de cargas o entrega anticipada de predios cuya situación legal todavía pueda generar controversias.

Dangond también advirtió que el próximo Gobierno revisará el alcance del decreto para garantizar que la política de tierras avance con legalidad, seguridad jurídica y respeto por el Estado de Derecho.

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Agencia Nacional de Tierras. Imagen de referencia. Foto: Agencia Nacional de Tierras.

Con este pronunciamiento, la administración entrante no descarta revisar una de las principales apuestas del gobierno Petro en materia de reforma agraria y, desde ya, marca distancia frente a cualquier mecanismo que pueda afectar derechos de propiedad o generar nuevos conflictos en el campo.

“El campo necesita tierra productiva, pero también reglas claras, debido proceso y respeto por los derechos de campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas”, afirmó Dangond.