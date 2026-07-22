José Manuel Restrepo, Mauricio Gómez Amín y Omar Bula fueron designados por Abelardo De La Espriella para asistir a posesión de Keiko Fujimori

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que no asistirá a la ceremonia de posesión de la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, y en su lugar enviará una delegación de alto nivel en representación del Gobierno entrante.

Exclusivo: la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, conversó con SEMANA sobre los retos en su país, Abelardo De La Espriella, Gustavo Petro, Donald Trump y la derecha en la región

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

La decisión, según explicó, responde a su compromiso de permanecer en el país para avanzar en los empalmes territoriales y mantener contacto directo con las comunidades.

La delegación estará encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, e integrada además por el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, quienes participarán en la agenda oficial de la ceremonia en Lima.

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú, casi un mes después de las elecciones

En el Tribunal Superior de Bogotá cursan un centenar de demandas contra la elección de Abelardo De La Espriella como Presidente de la República. Foto: Colprensa

De acuerdo con el comunicado emitido por la oficina de prensa del presidente electo, mientras sus delegados representan al nuevo gobierno colombiano en Perú, De La Espriella continuará recorriendo diferentes regiones del país para liderar los procesos de transición con autoridades locales, escuchar a las comunidades y avanzar en la construcción de lo que ha denominado la “Patria Milagro”.

El comunicado señala que esta decisión busca cumplir uno de los compromisos asumidos durante la campaña presidencial: gobernar desde las regiones y mantener una presencia permanente en el territorio, incluso antes de asumir formalmente el cargo.

Perú espera una decisión sobre el posible indulto de Pedro Castillo esta semana

José Manuel Restrepo elogió el nombramiento de Omar Bula Escobar. Foto: Fotomontaje SEMANA

No obstante, el documento también destaca que el Gobierno entrante mantendrá una participación activa en la agenda internacional mediante una representación de alto nivel, con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre Colombia y Perú, así como con el resto de los países de la región.