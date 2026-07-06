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La última decisión que tomó el candidato Roberto Sánchez tras el triunfo de Keiko Fujimori que sorprende a Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó a Fujimori como presidenta electa para el período 2026-2031.

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Redacción Mundo
6 de julio de 2026 a las 6:09 p. m.
Roberto Sánchez y Keiko Fujimori
Roberto Sánchez y Keiko Fujimori Foto: ASSOCIATED PRESS Y AFP

El excandidato de izquierda a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, reconoció este lunes, 6 de julio, la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa, aunque insistió en afirmar que el proceso electoral estuvo marcado por irregularidades.

Pedro Sánchez y Keiko Fujimori.
Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, se pronunció sobre el triunfo de Keiko Fujimori en Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó el viernes pasado a la líder política como presidenta electa para el período 2026-2031, cerrando un capítulo importante de los ajustados comicios del país.

Según el conteo final, Fujimori obtuvo en el balotaje el 50,135 % de los votos, frente al 49,865 % de Sánchez.

La candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habló tras finalizar el escrutinio en Perú.
Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, ganó las elecciones en Perú Foto: AP Photo/Martin Mejia

“Reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales”, indicó Sánchez en un comunicado conjunto de su partido, Juntos por el Perú, y otras dos agrupaciones de izquierda.

“Sin embargo, ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral”, agrega el comunicado firmado por Sánchez y por los líderes de los partidos Obras (centroizquierda) y Ahora Nación (izquierda).

Las tres agrupaciones anunciaron una coalición parlamentaria de oposición para ejercer un “control político firme” y trabajar por “restablecer la paz” en el país.

Entre otras banderas, defienden la derogación de un conjunto de leyes aprobadas en los últimos años por el Parlamento que, a su juicio, favorecen al crimen, y la libertad del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

El conteo de la segunda vuelta, celebrada el 7 de junio, demoró tres semanas en completarse y, desde que perdió la delantera, Sánchez ha cuestionado la legitimidad de los resultados, alegando irregularidades en los votos del exterior.

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El JNE ya rechazó un pedido para anular estos votos por considerar infundadas sus alegaciones y Sánchez acudió la semana pasada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar los resultados.

Keiko Fujimori recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el día 28, para suceder al mandatario interino José María Balcázar y gobernar hasta 2031.

La hija de Alberto Fujimori (1990-2000) había disputado y perdido la presidencia en tres ocasiones.

Keiko Fujimori, candidata presidencial. Virtual ganadora en Perú
Keiko Fujimori, candidata presidencial. Virtual ganadora en Perú Foto: AFP

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, fallecido en 2024, cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

Perú ha tenido ocho presidentes diferentes en la última década. Varios de ellos fueron destituidos por el Congreso o renunciaron antes de correr la misma suerte.

*Con información de AFP.