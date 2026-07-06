“Qué miserable”: Diosdado Cabello estalla contra el alcalde que puso localizadores a la ayuda humanitaria enviada a Venezuela

El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, decidió ocultar dispositivos de rastreo en los cargamentos de ayuda humanitaria enviados a Venezuela.

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La señal emitida por uno de los dispositivos de rastreo no fue localizada en La Guaira, como se esperaba, sino en Maturín, capital del estado Monagas, ubicada a más de 400 kilómetros del lugar donde se registró la emergencia.

Tras este hallazgo, Mayer Mizrachi difundió en tiempo real el recorrido del dispositivo de rastreo, una revelación que reavivó el debate sobre el destino y la gestión de la ayuda humanitaria en el régimen venezolano.

Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han ofrecido una explicación sobre las razones por las que un cargamento destinado a las personas afectadas por el desastre terminó ubicado a cientos de kilómetros de la zona de la tragedia.

El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, criticó durante un acto celebrado en la Universidad Simón Bolívar, en La Guaira, la decisión del alcalde de Ciudad de Panamá de instalar dispositivos de rastreo GPS en los cargamentos de ayuda humanitaria enviados a Venezuela.

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Durante su intervención, Cabello calificó esta iniciativa de “vulgar y miserable” y afirmó que, a su juicio, la finalidad de ese seguimiento no responde a motivos humanitarios, sino que obedece a intereses de carácter político.

“Bien claro ha quedado esa trama miserable de este alcalde de Panamá. Que revisen el mundo quién es esa persona. Seis meses estuvo detenido en Colombia, ¿verdad? En Colombia estuvo seis meses por fraude“, dijo Cabello.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello tilda de “vulgares y miserables” declaraciones del alcalde de Panamá: "Todo ladrón sueña que lo están robando"



"Ese caballero estuvo preso por peculado, denunciado por fraude, ese que es alcalde de Panamá" https://t.co/4Vo0wwBoJR pic.twitter.com/m59YIojy0x — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 6, 2026

“Nosotros rechazamos las vulgares, miserables declaraciones del alcalde de Panamá, que le puso un GPS a la ayuda humanitaria, que es miserable, para chequear dónde está. Bueno, todo ladrón sueña que lo están robando”, aseveró.

“Los de Ciudad de Panamá lo eligieron alcalde y eso es una cosa de ellos internos, pero esos son los que creen que tienen autoridad moral para venir a hablar mal del pueblo de Venezuela”, continuó diciendo el ministro venezolano.

En ese contexto, el alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, concedió una entrevista al programa La Tarde de NTN24, donde explicó los motivos que lo llevaron a incorporar dispositivos de rastreo en los cargamentos de ayuda humanitaria.

Según indicó, la medida tuvo como único propósito garantizar la transparencia ante quienes realizaron las donaciones.

68 pallets, 17 Toneladas de apoyo con amor de Panama a Venezuela 🫶🏻 Gracias @CopaAirlines pic.twitter.com/I85XRs20ml — Mayer Mizrachi (@Mayer) July 5, 2026

“Lo que se ha hecho es publicar que sus donaciones están llegando a Venezuela y los lugares en donde están. Panamá no ha parado de ayudar a Venezuela y mi objetivo era mostrar transparencia con los donantes, que su esfuerzo está llegando porque se habla de miles de dólares en donaciones”, aseveró el alcalde.