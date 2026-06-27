Diosdado Cabello restringe el acceso a La Guaira tras la tragedia; bomberos de Medellín fueron retenidos durante cuatro horas

El Gobierno de Venezuela anunció la madrugada de este sábado, 27 de junio, que restringirá el acceso al estado costero de La Guaira, el más afectado tras los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 que hasta el momento dejan 920 fallecidos y 3.360 heridos.

Venezuela, qué dolor… Delcy Rodríguez recibe el apoyo del mundo para atender la tragedia ocasionada por los dos terremotos. Reportaje desde Caracas y La Guaira

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que el acceso al estado afectado por los recientes sismos estará restringido y sujeto a un registro previo obligatorio gestionado por el Gobierno central en Caracas.

“Queda restringido el acceso al estado de La Guaira a partir de las 20:00 horas. Quien quiera venir debe cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo con los lineamientos que dio nuestra presidenta” (00:00 GMT) del 26 de junio, dijo Cabello.

Diosdado Cabello anuncia el cierre vial de La Guaira. Foto: VTV

Según explicó el funcionario, el objetivo de esta medida es controlar el flujo de personas hacia la zona de desastre y optimizar la organización de las labores de emergencia, evitando así el traslado de ciudadanos que no tengan tareas específicas de rescate o asistencia asignadas en el área.

“Se ha instalado un centro de registro, lo ha incluido nuestra presidenta (Delcy Rodríguez) en el poliedro de Caracas para que las personas pasen por allá para poder tener acceso aquí al estado de La Guaira”, anunció el funcionario en una rueda de prensa, con el objetivo de explicar las restricciones para facilitar el traslado de los heridos y del personal especializado en las tareas de logística y rescate.

Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante un terremoto y varias réplicas que azotaron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

Asimismo, Cabello precisó que la medida pretende ordenar el flujo de personas y vehículos para priorizar las operaciones de rescate, de manera que no se entorpezcan los trabajos desplegados en el terreno.

De esta manera, para ingresar al estado de La Guaira, las autoridades han establecido un protocolo de control que incluye un punto de registro, un control fronterizo y una normativa especial para vehículos motorizados que trabajen en la zona.

ALERTA 🇻🇪 | ¡ÚLTIMA HORA!🚨| Diosdado Cabello anunció que a partir de las 8:00 p.m. de este 26 de junio queda restringido el acceso al estado La Guaira. pic.twitter.com/ThARA7naBI — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) June 26, 2026

Las autoridades de Venezuela elevaron este viernes a 920 los muertos y a 3.360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves en el país. De momento, continúan las labores de rescate y ayuda humanitaria sin que se descarte que las cifras puedan ascender.

Bomberos de Medellín retenidos durante 4 horas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta de X que el equipo de Bomberos de Medellín enviado a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate no había recibido autorización para ingresar al país. Según explicó el mandatario, los rescatistas llegaron con el propósito de colaborar en la atención de la emergencia que vive el país vecino.

Absurdo.

No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos Medellín @AlcaldiadeMed @DAGRDMedellin . Llevan 4 horas en sala en aeropuerto en territorio venezolano.

El pueblo Venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las… pic.twitter.com/p6nwC3p6Si — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 27, 2026

El grupo desplazado está conformado por 22 especialistas, entre ellos 21 bomberos y un ingeniero, quienes cuentan con experiencia en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de emergencias. El equipo viajó desde Colombia con la intención de sumarse lo antes posible a las labores para localizar sobrevivientes entre los escombros de las edificaciones derrumbadas.

Horas después de la denuncia realizada por Gutiérrez, la situación cambió. Hacia las 11:00 de la noche del viernes se confirmó que las autoridades venezolanas autorizaron finalmente el ingreso de la misión humanitaria, permitiendo que los rescatistas colombianos iniciaran su desplazamiento hacia las zonas afectadas para apoyar las operaciones de búsqueda y salvamento.

*Con información de AFP.