Xi Jinping envía un mensaje a Abelardo De La Espriella, un día después del terremoto en Colombia

El presidente de China, Xi Jinping, envió un mensaje de condolencias al pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que azotó varias ciudades del país el 10 de agosto.

El mundo se solidariza con Colombia: gobiernos y organismos internacionales expresan apoyo tras el devastador terremoto

“Consternado ante el fuerte terremoto ocurrido en Colombia, que ocasionó graves pérdidas humanas y materiales, me permito expresar, en nombre del Gobierno y el pueblo chinos, nuestra sentida condolencia a las víctimas, junto con nuestra sincera solidaridad con sus familiares y los heridos”, dice el mensaje.

“Estoy convencido de que, bajo el liderazgo del Gobierno de Colombia que usted dirige, el pueblo colombiano sin duda aunará sus esfuerzos para superar pronto la catástrofe y reconstruir su hogar”, aseguró la carta enviada al presidente Abelardo De La Espriella.

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, envió un mensaje de condolencias al presidente de la República de Colombia, @ABDELAESPRIELLA , tras el fuerte terremoto que sacudió al país. 🇨🇳🇨🇴@infopresidencia pic.twitter.com/4pmP5hhs0P — Embajada de China en Colombia (@china_embajada) August 11, 2026

Por su parte, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China manifestó que Beijing sigue de cerca las consecuencias ocasionadas por el terremoto y expresó su disposición para brindar a Colombia la ayuda que sea necesaria y esté dentro de sus posibilidades.

Tang Ying, portavoz de la entidad, afirmó que el Gobierno chino está dispuesto a respaldar los esfuerzos de Colombia para atender la emergencia y avanzar en las labores de recuperación tras el sismo, a través de los mecanismos que resulten más adecuados.

En esa misma línea, la Embajada de Rusia en Colombia dio a conocer un mensaje, a través de una publicación, en el que informó que Vladímir Putin se dirigió directamente al presidente colombiano para referirse a las víctimas y los daños provocados por el potente terremoto.

En la misiva, el presidente ruso manifestó su pesar por las consecuencias que dejó el terremoto en el territorio colombiano.

Soldados y caninos buscando sobrevivientes luego del terremoto. Foto: Ejército

Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la llegada a Colombia de un equipo de respuesta a desastres que apoyará las “operaciones críticas” de las autoridades colombianas frente al terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter y que ha dejado más de 200 muertos y cerca de 2.600 heridos.

El famoso rescatista ‘Topo Mayor’ reveló técnicas de supervivencia ante colapsos de edificios en caso de terremoto

“Ayer, Estados Unidos activó un equipo del Equipo de Respuesta a Asistencia en Desastres que llegará hoy a Colombia para apoyar las operaciones críticas, la programación y la coordinación general de la respuesta del Gobierno”, ha indicado en redes sociales el Departamento de Estado.

El Gobierno de Colombia declarará la “emergencia económica” en el país para atender a las víctimas del terremoto.

Terremoto en Cali, 10 de agosto de 2026. Foto: Gerardo Arroyo

“Activamos bajo el marco de la emergencia económica que esperamos se promulgue el día de hoy un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender esta emergencia”, anunció el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, en la que ha apuntado a que esos fondos “pueden estar disponibles antes de terminar esta semana”.