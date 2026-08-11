Trump anuncia la liberación del exmarine estadounidense Robert Gilman, detenido en Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que sus conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, llevaron a la liberación de un exmarine estadounidense que había estado detenido en Rusia durante más de cuatro años.

Revelan que grupos armados colombianos estarían buscando aprender el uso de drones de guerra en Ucrania

“Tras mis conversaciones con el presidente Putin, Rusia aceptó liberarlo, en gran parte por razones humanitarias”, escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el Departamento de Estado anunciara la liberación de Robert Gilman.

La publicación incluye una foto de Gilman demacrado, con una gorra de béisbol, a bordo de un avión sosteniendo una bandera estadounidense junto a otras personas sonrientes.

“Agradecemos esta decisión y el hecho de que Rusia no haya pedido a nadie a cambio: no se produjo ningún intercambio”, aseguró Trump.

Gilman había sido condenado en 2022 por un tribunal del suroeste de Rusia a cuatro años y medio de prisión por “violencia” contra un policía. Luego su pena se amplió a 10 años por violencia contra el personal de prisiones.

En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, añadió su agradecimiento a Rusia por trabajar con el enviado especial Steve Witkoff para lograr la liberación de Gilman “y permitirle recibir el tratamiento médico necesario aquí en Estados Unidos”.

El grave deterioro de la salud de Gilman había sido señalado hace poco por su hermana, Lexie Hudson.

Esta fotografía facilitada por la familia muestra a Robert Gilman y a su hermana, Lexie Hudson, en Lilburn, Georgia, en 2019. (Familia Gilman vía AP) Foto: Gilman family via AP

Rubio dijo que, si bien el gobierno de Trump celebraba este “paso positivo”, seguía buscando “el regreso inmediato de todos los demás estadounidenses detenidos injustamente, incluido el detenido de forma indebida Stephen Hubbard”.

Hubbard, un profesor de inglés jubilado, fue condenado en un juicio a puerta cerrada en octubre de 2024 a casi siete años de prisión por “trabajo de mercenario” en favor de Ucrania, cargo que él niega.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha agradecido a Moscú “su colaboración” con Witkoff para liberar a Gilman “y permitirle recibir el tratamiento médico necesario en Estados Unidos”.

En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense ha querido poner en valor este “paso positivo”, si bien ha asegurado que desde Washington siguen “buscando el regreso inmediato de todos los demás estadounidenses detenidos injustamente”, incluido el profesor Stephen Hubbard, acusado de combatir junto a las Fuerzas Armadas de Ucrania y detenido desde abril de 2022, cuando las tropas rusas le capturaron en la ciudad ucraniana de Izium.

Marine Robert Gilman, held Hostage in Russia since 2022 and in life threatening condition, is now headed to a U.S. Military Hospital in Texas.



Thank you President Trump for Securing his Release, Semper Fi 👊🏼🇺🇸 pic.twitter.com/wx5YhOZjA4 — Beard Vet (@Beardvet) August 11, 2026

Un tribunal ruso condenó en 2022 a cuatro años y medio a Gilman, si bien su condena se redujo en un año. En octubre de 2024, el exmarine fue condenado a siete años y un mes por negarse a acatar la rutina diaria y utilizar violencia física contra un empleado penitenciario. En abril de 2025, dicha condena fue incrementada en un año.

Asimismo, en diciembre de 2025, otra corte dictó otra condena de dos años de prisión adicionales contra Gilman, encarcelado tres años antes por agredir a un policía. El exmarine fue detenido en enero de 2022 en la estación de tren de Voronezh.