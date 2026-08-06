Revelan que grupos armados colombianos estarían buscando aprender el uso de drones de guerra en Ucrania

Combatientes colombianos que participan en la guerra de Ucrania estarían adquiriendo conocimientos avanzados en el uso de drones que posteriormente podrían terminar en manos de organizaciones criminales narcoterroristas y grupos armados ilegales en Colombia, según un reportaje publicado por el diario británico Financial Times.

La investigación recoge testimonios de militares, voluntarios y expertos que alertan sobre el fenómeno de la transferencia de experiencia obtenida en uno de los conflictos más tecnológicos del mundo hacia los grupos narcoterroristas en Colombia.

De acuerdo con el medio británico, algunos colombianos que combaten como voluntarios en las filas ucranianas detectaron la presencia de compatriotas vinculados a estructuras criminales.

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Taras Palianytsia, oficial del Centro de Reclutamiento Extranjero del Ministerio de Defensa de Ucrania, aseguró que varios de ellos fueron identificados y expulsados. “Los enviamos de regreso a casa”, afirmó el funcionario citado por el periódico británico en su publicación del jueves.

El Financial Times sostiene que las preocupaciones van mucho más allá de casos aislados. Según el reportaje, durante el último año han surgido repetidamente informes sobre intentos de grupos armados colombianos por enviar miembros de sus estructuras a Ucrania para obtener entrenamiento especializado en guerra con drones.

El ‘Financial Times’ sostiene que durante el último año han surgido informes sobre intentos de grupos armados colombianos por enviar miembros de sus estructuras a Ucrania. Foto: Anadolu via Getty Images

“Los esquemas de reclutamiento son muy complejos, pero lo que más me preocupa es el nivel de especialización que están adquiriendo”, dijo al diario un trabajador humanitario colombiano en Ucrania que pidió permanecer en el anonimato. “Exparamilitares, exguerrilleros y exsoldados están combatiendo y aprendiendo juntos aquí cómo operar drones”, agregó.

El reportaje destaca que los grupos ilegales colombianos estarían particularmente interesados en aprender a utilizar drones FPV (first person view), una de las armas más utilizadas en la guerra entre Rusia y Ucrania.

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Estos dispositivos son dirigidos directamente contra el objetivo y explotan al impactar, lo que los convierte en herramientas de ataque de bajo costo y alta efectividad.

Un operador colombiano de drones que combate en Ucrania aseguró al Financial Times que emisarios vinculados a organizaciones criminales han mostrado interés en conocer técnicas de encriptación de comunicaciones y sistemas de detonación utilizados en el frente de guerra.

Surgen preocupaciones por entrenamiento de grupos criminales con drones. Foto: Getty Images

“Los drones FPV ya están empezando a utilizarse en Colombia, pero lo que todavía no saben es cómo encriptar la comunicación entre el dron y quien lo opera, o cómo configurar las cargas explosivas como se hace aquí en Ucrania”, explicó.

Las autoridades también han detectado interés por adquirir drones guiados mediante fibra óptica, una tecnología que permite evitar los sistemas de interferencia electrónica utilizados por los ejércitos.

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Según el Financial Times, expertos consideran que uno de los principales desafíos para las autoridades colombianas y del Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella será impedir que combatientes entrenados en Ucrania regresen al país con conocimientos avanzados sobre guerra tecnológica.

Elizabeth Dickinson, directora adjunta para América Latina del International Crisis Group, advirtió al diario que el crecimiento de estas capacidades representa un cambio estratégico profundo en el conflicto colombiano. “Las Fuerzas Armadas han perdido completamente su monopolio sobre el espacio aéreo, y eso constituye un cambio estratégico enorme”, señaló en diálogo con el medio.