Cayó instructor de ‘drones asesinos’ de las disidencias de las Farc en el Cauca

Luego de sostener intensos combates contra la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, el Ejército reportó la captura de alias Stiven.

Fusiles decomisados durante operación del Ejército en el Cauca. | Foto: Ejército

Según la institución militar, alias Stiven era cabecilla de la escuadra de la estructura criminal Carlos Patiño, señalado de reclutar menores, emplearlos en la adecuación de drones con explosivos y coordinar rutas de narcotráfico hacia Centroamérica y Estados Unidos por orden de alias Iván Mordisco.

“En el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus y gracias a información de inteligencia militar, tropas del Ejército Nacional, en una operación militar coordinada y conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, adelantaron una ofensiva en la vereda Llano Grande, municipio de El Tambo, Cauca”, indicó el Ejército.

Material de guerra decomisado en operación contra alias Stiven. | Foto: Ejército

Agregó la autoridad militar que “tras más de dos horas de combates, se obtuvieron resultados de alto impacto contra el grupo armado organizado residual Carlos Patiño, golpeando de manera directa su estructura armada y criminal”.

Según el Ejército, el capturado era cabecilla de la escuadra de la compañía Fardéy Díaz. “Así mismo, se logró la captura de alias León, quien posteriormente fue arrebatado ilegalmente por un grupo de pobladores que intentó llevar a cabo una asonada para obstruir el procedimiento militar”, explicó el Ejército.

Sobre alias Stiven, informó la autoridad militar que “de acuerdo con labores de inteligencia, se encargaba de reclutar menores y emplearlos en la adecuación de drones con explosivos para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública”.

“Por orden de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de esta disidencia, coordinaba enclaves productivos de clorhidrato de cocaína en las veredas El Filo y Llano Grande, controlaba rutas de narcotráfico hacia el Pacífico, Centroamérica y Estados Unidos y dirigía además actividades de minería ilegal, extorsión y secuestro, consolidándose como un actor de alto valor criminal dentro de la organización”, señaló el Ejército.

Captura de alias Stiven. | Foto: Ejército