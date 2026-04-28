¿Busca trabajo? Se ofrecen 180 vacantes para trabajar en la operación del Metro de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, lanzó una nueva convocatoria de empleo en la capital de Colombia. En esta ocasión, el distrito busca vincular a aproximadamente 180 personas en cargos fundamentales para la operación del sistema de la primera línea del Metro de Bogotá.

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La entidad afirma que estas vacantes formarán parte del componente operativo del Metro, lo que será sumamente importante para poder garantizar que esta se encuentra en perfecto estado en cuanto a funcionamiento y seguridad.

Dentro de las oportunidades de empleo laboral que ofrece la Alcaldía de Bogotá, habrá un total de siete cargos estratégicos para poder laborar en la operación del metro. La mayoría de estos empleos son dirigidos a bachilleres que no tienen una experiencia laboral, junto con técnicos y tecnólogos que quieran vincularse a un sector con proyección de crecimiento en la ciudad.

Para los cargos que se están ofreciendo en la convocatoria, el distrito reitera que se incluye un componente de formación, el cual permitirá que aquellos ciudadanos seleccionados reciban todas las habilidades necesarias para poder realizar distintos roles.

La convocatoria está dirigida a bachilleres, tecnólogos y técnicos Foto: Secretaría de Desarrollo Económico - API

El distrito informa que, ante futuras convocatorias, ofertas de empleo, ferias y procesos de formación para el trabajo, le recomienda a la ciudadanía seguir el canal de WhatsApp denominado ‘Empleo en Bogotá’.

Vacantes disponibles para la operación del Metro de Bogotá

Las ofertas de empleo que ofrece la Alcaldía durante esta convocatoria son las siguientes:

Auxiliar de estación (bachiller, sin experiencia).

Conductor(a) de tren (bachiller, sin experiencia).

Controladora (o) de comunicaciones (bachiller, experiencia deseable en call center).

Controlador(a) de energía (tecnólogo en áreas eléctricas o electromecánicas).

Controlador(a) de mantenimiento (técnico en mantenimiento industrial o mecánica).

Controlador(a) de operación ferroviaria (tecnólogo en logística o transporte).

Controlador(a) de centro de seguridad (bachiller, experiencia deseable en monitoreo CCTV).

¿Cómo te puedes inscribir?

Aquellos ciudadanos que están interesados en estas vacantes y deseen ser parte de uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la ciudad en cuanto a movilidad, podrán realizar sus postulaciones por medio del siguiente enlace: https://forms.gle/knnjEyiBrmMUs6q76.

Al momento de ingresar al enlace y completar los requerimientos pedidos por el distrito, los ciudadanos deberán contar con su hoja de vida actualizada presentada en un formato PDF para que esta pueda ser cargada al momento de realizarse la inscripción.

La Secretaría de Desarrollo Económico les informa a los ciudadanos interesados en la convocatoria que la fecha en la que cierra la convocatoria será el próximo lunes 4 de mayo de 2026. Es ante ello que la entidad invita a realizar con anticipación la inscripción, para de esta manera acceder a las oportunidades laborales que existen en la ciudad de Bogotá.