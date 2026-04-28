Solo hay 1.500 cupos: el Sena lanza certificación clave para un gremio vital en Colombia

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), dentro del marco del lanzamiento oficial de la Certificación Guardianes del Reciclaje 2026, que se celebró en la ciudad de Bogotá, realizó una iniciativa para abrir un total de 1.500 cupos de certificación para recicladores.

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El objetivo de la entidad es reconocer y certificar al mismo tiempo las habilidades y conocimientos que tienen los recicladores y recicladoras del país. Dentro de estos cupos, el Sena realizará una sesión de orientaciones a los recicladores para que estos puedan fortalecer sus capacidades y su saber en cuanto a la cadena de aprovechamiento de residuos en el país.

La convocatoria comenzó desde el pasado 22 de abril y aquellos interesados en los cupos podrán certificarse hasta el 6 de mayo de 2026.

“Con esta certificación se enriquece el perfil profesional, se puede acceder al Fondo Emprender para apoyar proyectos de emprendimiento, y también al formar parte de la economía popular, los participantes van a tener la posibilidad de conformar el banco de instructores del Sena”, comentó Mario Javier Rincón, coordinador nacional de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.

Las personas interesadas podrán certificarse hasta el 6 de mayo de 2026. Foto: guillermo torres-semana

Durante el lanzamiento del evento, se tuvo la participación de funcionarios del sector y recicladores, ofreciendo un espacio con el objetivo de visibilizar la labor que miles de ciudadanos realizan en Colombia en cuanto a la sostenibilidad ambiental y desarrollo de las ciudades.

Cabe recordar que esta iniciativa que realiza el Sena hace parte del programa de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, en el que se valida la experiencia que los recicladores han adquirido durante su vida.

Aquellas personas que se encuentren interesadas en participar en este programa deben tener a la mano su tarjeta de identidad junto con una certificación que acredite su experiencia en reciclaje de desechos en Colombia por lo menos de 6 meses. Esto puede ser hecho por medio de una empresa en la que haya laborado, por un familiar o incluso un amigo que ratifique su experiencia en el sector.

Después de esto, tienen que inscribirse dirigiéndose a la página web www.sena.edu.co, realizando un clic en el banner de la convocatoria, donde podrá encontrar el formulario de inscripción.

Habilidades adquiridas durante este certificado

Por medio de la certificación que abrió la entidad, los recicladores podrán adquirir y acreditarse en normas vinculadas con la gestión integral de residuos; entre el manejo de estos se encuentran el recolectamiento de desechos sólidos de acuerdo con el procedimiento de aprovechamiento y normativa ambiental, el recolectamiento de desechos conforme con el sistema de aseo y normativa, el reciclar residuos orgánicos de acuerdo con el procedimiento técnico y normativa ambiental y, finalmente, la recuperación de desechos sólidos teniendo en cuenta el procedimiento de aprovechamiento y normativa ambiental.