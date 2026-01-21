Bogotá

Procuraduría hace anuncio sobre el régimen transitorio de aseo que involucra a los recicladores en Bogotá: se llegó a un acuerdo

El ente de control se pronunció esta mañana de miércoles, 21 de enero.

Redacción Nación
21 de enero de 2026, 2:32 p. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención Foto: Getty Images

La Procuraduría General de la Nación anunció haber acompañado una reunión en la que se habló sobre el régimen transitorio del aseo que busca garantizar la continuidad del servicio y proteger a los recicladores en Bogotá.

“La Procuraduría General de la Nación acompañó la adopción de un régimen transitorio para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá, con el propósito de mantener de manera temporal el esquema actual de recolección, garantizar la continuidad del servicio y proteger los derechos de la población recicladora”, informó el ente de control esta mañana de miércoles, 21 de enero.

De acuerdo con la Procuraduría, en el marco de la coordinación interinstitucional, el Distrito capital, el Gobierno nacional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), acordaron conservar durante la transición el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE).

Reunión en la que se habló sobre el régimen transitorio del aseo de Bogotá.
Integrantes de la reunión en la que se habló sobre el régimen transitorio del aseo de Bogotá. Foto: Procuraduría General de la Nación

Desde la Procuraduría destacaron que, con dicho acuerdo nombrado anteriormente, se busca evitar afectaciones en la prestación del servicio y prevenir regresiones en los derechos adquiridos de los recicladores, mientras se avanza de manera ordenada hacia un nuevo modelo operativo.

Este régimen transitorio se fundamenta en el Auto 2059 de 2025 de la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, proferido dentro del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003, que reconoce a la población recicladora como sujeto de especial protección constitucional”, agregó la Procuraduría General de la Nación.

Y concluyó el ente de control: “En ejercicio de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación promovió espacios de diálogo técnico que permitieron articular un cronograma de transición con participación de la autoridad regulatoria, orientado a asegurar que cualquier ajuste futuro del esquema de aseo se realice de manera progresiva, coordinada y sin interrupciones en el servicio, garantizando la no regresividad de los derechos de los recicladores”.

