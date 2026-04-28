Test vocacional del Sena 2026: cómo usar la nueva herramienta gratuita para elegir qué estudiar

Una vez se termina el bachillerato, millones de jóvenes en Colombia se enfrentan a una encrucijada sobre a qué dedicarse. Para ello, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) dispone del Inventario Preferencial de Ocupaciones (IPO).

¿Qué es el aprendizaje a lo largo de la vida y de qué manera busca cambiar la educación en Colombia?

Se trata de una herramienta de orientación vocacional cuya función principal es brindar a los egresados algunas opciones que conjuguen con sus gustos y pasiones para poder escoger de una forma más clara algún programa técnico o tecnológico.

El IPO ofrece una opción alterna a las evaluaciones académicas tradicionales, puesto que no busca medir niveles de conocimiento o coeficientes intelectuales. Esta prueba se centra en los intereses y las aspiraciones de desempeño laboral de cada individuo a través de un cuestionario basado en preferencias.

El examen tiene una duración aproximada de media hora; una vez terminado, el sistema arroja algunas opciones relacionadas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, compartiendo de igual forma algunos programas estudiantiles dentro del Sena que podrían ser de ayuda en su carrera.

Así funciona el test del SENA para asegurar conocer su vocación. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una medida para reducir el abandono estudiantil

La implementación de este recurso busca atacar directamente las cifras de deserción en la formación técnica. Al permitir que los aspirantes tomen decisiones basadas en sus afinidades personales, se reduce la probabilidad de que abandonen sus estudios por falta de motivación o desconocimiento de la carrera.

Para acceder a esta prueba, los ciudadanos deben contar con un registro previo en la plataforma Sofía Plus e ingresar al portal oficial de Orientación Vocacional del Sena con sus credenciales asignadas.

Fechas de inscripción en 2026

Aunque el test IPO permanece disponible durante todo el año de forma ininterrumpida, la inscripción formal en los programas de formación depende del cronograma institucional.

Las próximas fechas para la modalidad presencial establecen periodos de registro entre el 5 y el 9 de junio, así como del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2026.

Conozca las fechas clave para inscribirse y el test que define su vocación. Foto: Universidad Externado

Por su parte, la formación en entornos virtuales cuenta con tres convocatorias restantes para el presente año. Las inscripciones para la modalidad virtual se abrirán en mayo, julio y octubre, permitiendo que ciudadanos de todo el territorio nacional accedan a la oferta educativa.

Se recomienda a los interesados hacer el diagnóstico vocacional con antelación para que, una vez se publiquen los programas disponibles en los portales oficiales, la elección de carrera sea coherente con sus resultados.

La entidad enfatiza que conocer el perfil profesional propio es el primer paso antes de realizar el proceso de inscripción en las fechas estipuladas.