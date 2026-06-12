El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, más conocido como el Icetex, es una entidad del Estado colombiano, vinculada al Ministerio de Educación, que promueve y financia el acceso a la educación superior. Esta lo hace a través de créditos educativos, becas y fondos para estudios de pregrado, posgrado y perfeccionamiento de idiomas, tanto en Colombia como en el exterior.

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Este brinda la oportunidad para que más jóvenes puedan acceder a educación superior, a través de créditos que pueden pagar en distintos plazos y a tasas diferenciadas. También se encarga de otorgar becas para estudios en el exterior, financiadas por gobiernos y organizaciones internacionales.

Con el plan Tú Eliges 30%, los estudiantes pagan una parte del crédito mientras estudian y el saldo restante una vez terminan su carrera. Foto: ICETEX

Sin embargo, muchos desconocen cuáles son los créditos que ofrece la entidad en 2026 y con los que pueden acceder al sueño de hacerse profesionales. Aquí le contamos.

El primero es el plan flexible mediano plazo Tú Eliges 30%

En este tipo de crédito, mientras estudia deberá pagar el 30% del valor financiado. Luego deberá cancelar el 70% restante. La tasa de interés es del IPC + 9% que equivale al 1,14% mes vencido (14,56% efectivo anual). La tasa efectiva anual del 14,56% es equivalente al 13,67% Nominal Anual Mes Vencido.

Respecto a los programas para el crédito, hay varios que le permiten financiación. Está el plan de Apoyo y Bienestar del 30%, que financia créditos de sostenimiento para estudiantes de instituciones públicas. Este tiene un tope de hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También hay un plan para ciencias de la Salud, que financia carreras asociadas a la salud, excluyendo a medicina. Las ciencias sociales y educación también tienen un plan similar.

El Icetex ofrece líneas de financiación especiales para áreas como ciencias de la salud, ciencias sociales, educación y apoyos de sostenimiento. Foto: adobe stock

El segundo es el plan progresivo mediano plazo Tú Eliges 40%

En este, si la carrera dura cinco años, usted deberá pagar el 40% del valor financiado. Cuando termine la época de estudios, usted comienza a pagar el 60% restante.

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Recuerde que tendrá 1,5 veces del tiempo del periodo de estudios para pagar el crédito. Pese a ello, usted podrá hacer pagos anticipados o abonos a capital en el momento que lo desee.

El plan progresivo Tú Eliges 40% permite cancelar una parte del crédito durante los estudios y el resto después de graduarse, con amplios plazos de pago. Foto: SEMANA