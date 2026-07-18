Memo para ADLE asunto: Icetex

Estoy recogiendo inquietudes sobre la gestión del Icetex en el Gobierno de Gustavo Petro. Las transmito públicamente al equipo de empalme del presidente entrante, Abelardo De La Espriella, y al público en general para que se realice una auditoría profunda y veraz sobre esta institución tan importante para la educación en el país.

1. El presidente del Icetex es Álvaro Urquijo. ¿Existe parentesco entre él y las siguientes personas: Paola Andrea Urquijo Mancilla, Jesús David Urquijo Anillo, Silvia Juliana Botero Urquijo y Kevin Stiven Vega Urquijo?

2. ¿Qué inversiones tiene el Icetex en la banca privada? ¿Qué finalidad tienen esas inversiones, que ascienden a 641.400 millones de pesos?

3. ¿A qué corresponden los aumentos en el número de contratos de 2025? En el año 2022 se firmaron 662 contratos por 185.000 millones de pesos. En 2023 se firmaron 842 contratos por 176.000 millones de pesos. En 2024 fueron 847 los contratos por 152.000 millones de pesos. En 2025 se firmaron 1.486 contratos por 191.000 millones de pesos. En 2026 se han firmado 707 contratos por 117.000 millones de pesos.

4. ¿A qué corresponden los aumentos en el presupuesto operacional del Icetex? En 2022, los gastos operacionales bajaron un 14 por ciento, mientras que en 2023 aumentaron un 71 por ciento, en 2024 un 23 por ciento, en 2025 un 11 por ciento y en 2026 un 17 por ciento. En 2023, los gastos operacionales fueron de 174.000 millones de pesos; en 2025 ascendieron a 241.000 millones de pesos y en 2026 ya van en 283.000 millones de pesos.

5. Entre 2024 y 2026 se produjo una profunda transformación del modelo operativo de la entidad, caracterizada por la desaparición absoluta de los créditos con subsidio de tasa a partir de 2025. ¿Por qué se cambió el modelo operativo?

6. Paradójicamente, la mayor fortaleza institucional del Icetex radica en su arquitectura de administración de riesgos: la entidad cuenta con sólidas reservas técnicas intocables dentro de su Fondo de Pasivo Contingente, que blindan los siniestros por muerte y deserción. Por consiguiente, la contracción en la colocación de créditos responde a un ahogo presupuestal externo y a pasivos caros no reestructurados, y no a una desprotección o debilidad inherente de su cartera. ¿Por qué se permitió ese ahogo presupuestal externo?

7. El núcleo del marchitamiento operativo del Icetex subyace en la eliminación de la política nacional de subsidio de tasa de interés. ¿Por qué se llegó a ese punto?

8. Hasta el año 2024, el Icetex registraba una colocación promedio de 57.000 créditos anuales. De este universo, una masa crítica de entre 20.000 y 25.000 créditos se adjudicaba bajo la línea de tasa subsidiada. Para sostener este beneficio, la Oficina de Planeación del Icetex tramitaba ante el Gobierno nacional el giro de recursos, cuya última asignación (vigencia 2024) ascendió a 0,8 billones de pesos (800.000 millones de pesos) aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estos 0,8 billones de pesos estatales servían para asumir el costo de los puntos adicionales de la tasa de interés de colocación, los cuales en la mayoría de los escenarios corresponden a 12 puntos porcentuales.

9. Al cierre de la última vigencia, el Icetex reporta una cartera total administrada de 12 billones de pesos. No obstante, para apalancar esa operación, la entidad arrastra un pasivo exigible (deuda directa) de 2 billones de pesos. La composición cualitativa y el costo de este endeudamiento se discriminan así:

a. Banca multilateral y agencias de fomento. Se trata de créditos del Banco Mundial y de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Este pasivo opera con tasas variables y tramos pendientes de desembolso, consolidando una tasa ponderada del 9,98 por ciento.

b. Mecanismo de cuentas inactivas y abandonadas. El Icetex absorbe los saldos de cuentas corrientes y de ahorros inactivas de la banca comercial mediante conciliaciones trimestrales.

c. Emisión de bonos. Se trata de papeles comerciales colocados en el mercado de valores a través de intermediarios bursátiles. El costo de intermediación y estructuración resulta altamente oneroso, indexando el servicio de la deuda a las franjas más altas del promedio ponderado de la entidad.

Pregunta: ¿qué le hicieron los estudiantes a Petro para que los castigara así?