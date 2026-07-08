Viviane Morales, minEducación de Abelardo De La Espriella, respondió qué pasará con el Icetex: “Punto fundamental”

La exfiscal general Viviane Morales, designada por el presidente electo Abelardo De La Espriella como ministra de Educación, aseguró en entrevista con Blu Radio que uno de los principales objetivos del nuevo Gobierno será fortalecer el Icetex y recuperar su capacidad de financiación para estudiantes de educación superior.

Abelardo de la Espriella señala que va a recuperar completamente el Icetex y a las universidades públicas de la politiquería

Morales cuestionó la política implementada durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro frente a la entidad, al considerar que las decisiones adoptadas redujeron significativamente las oportunidades de acceso al crédito educativo para miles de jóvenes.

Viviane Morales fue designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella como ministra de Educación. Foto: Pilar Mejia

“El presidente Abelardo de la Espriella se comprometió a fortalecer el Icetex. La política de Petro fue marchitarlo porque él pensaba que esa plata iba para la educación privada y que entonces estaba subsidiando las universidades privadas”, afirmó.

La futura ministra sostuvo que el apoyo financiero a los estudiantes debe entenderse como un mecanismo para garantizar la libertad de elección de los jóvenes, tanto en el tipo de institución educativa como en el programa académico que desean cursar.

“No. La financiación y el subsidio a la demanda es un punto fundamental para garantizar la libertad, la libertad de escoger entre la formación en educación pública o privada, la libertad para escoger la carrera que se quiere”, señaló.

Morales indicó que el nuevo Gobierno buscará revisar el modelo de financiación del Icetex con el propósito de garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo, al tiempo que amplía nuevamente la cobertura para los estudiantes.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo y Viviane Morales. Foto: Contraloría General

“En el Icetex hay que hablar nuevamente de la forma en que se va a financiar, buscar mecanismos que le permitan tener una especie de sostenibilidad, porque el Icetex obviamente no ha sido sostenible”, explicó.

Miles de estudiantes recibirán subsidios suspendidos: esta fue la orden de la Corte al Icetex

Durante la entrevista, también criticó la reducción en el número de cupos de financiación disponibles en los últimos años. Según afirmó, hace tres años el Icetex otorgaba cerca de 54.000 cupos de financiación, mientras que actualmente esa cifra se habría reducido a 10.000.

“Haber hecho lo que hizo Petro de verdad es un crimen social. De 54.000 cupos de financiación que daba el Icetex hace tres años terminamos ahora en 10.000 y con todos estos jóvenes con estas enormes deudas”, manifestó.