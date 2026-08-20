“Nuestro propósito es modificar la Constitución para actualizarla”: Jennifer Pedraza sobre ampliar la edad de escolaridad obligatoria

Este miércoles 19 de agosto fue radicado ante el Congreso de la República un Proyecto de Acto Legislativo que busca ampliar hasta los 17 años la edad de escolaridad obligatoria en Colombia. Entre los principales objetivos de la iniciativa está reducir los altos niveles de deserción escolar que actualmente registra el país y garantizar que más jóvenes completen su ciclo educativo.

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Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta es que cuenta con el respaldo de distintos sectores políticos. Entre sus promotores se encuentran Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático; Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico; y Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso, quien en entrevista con SEMANA habló de los principales objetivos del proyecto.

La congresista explicó que la iniciativa, llamada “De preescolar a once”, plantea modificar la Constitución con el propósito de actualizar el artículo 67 y establecer la obligatoriedad de la educación hasta los 17 años. De esta manera, los grados décimo y once también quedarían incluidos dentro de la educación obligatoria.

“Si de entrada la Constitución renuncia a que es obligatorio estudiar en décimo y once, de ahí para adelante no es fácil conseguir el presupuesto, no es fácil que la ley estatutaria le dé la prioridad que requiere. Entonces, este es el primer paso: modificar la Constitución”, aseguró Pedraza.

Según la senadora, esta modificación permitiría posteriormente avanzar en otros proyectos de ley destinados a establecer herramientas, mecanismos de vigilancia y metas concretas para garantizar que la ampliación de la escolaridad obligatoria pueda aplicarse de manera efectiva.

La propuesta también busca atender algunas de las dificultades que actualmente afectan el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Entre ellas se encuentran los costos asociados al transporte y otras barreras económicas que pueden llevar a que los jóvenes abandonen sus estudios.

Pedraza también señaló que será necesario actualizar la oferta educativa de varias instituciones, especialmente en las zonas rurales, donde todavía existen establecimientos que solamente cuentan con grados hasta noveno.

“Entonces, nuestro propósito, y por eso el proyecto se llama ‘De preescolar a once’, es hacer obligatoria la educación en los tres grados de educación inicial y en décimo y once. Esto es particularmente importante después del terremoto, porque tenemos más de 500 sedes escolares afectadas, 500.000 estudiantes que vieron su ciclo educativo afectado y, usualmente, cuando esto ocurre, se promueve la deserción”, afirmó la senadora.

La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de la Alianza para la Transformación de la Educación Media (ATEM), integrada por Fundación SURA, Instituto Natura, Fundación Corona, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fundación Scarpetta Gnecco y Fundación Corazón de Caña.

Pedraza destacó el papel que podrían desempeñar estas organizaciones en el impulso de la propuesta y, eventualmente, en la búsqueda de recursos para su implementación. La senadora insistió en que garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo debe ser una prioridad tanto para el sector público como para el privado.

“Pienso que aquí podríamos convocarles a ellos, a ellas y también, obvio, que el Estado se meta la mano al bolsillo porque esto no es un asunto secundario. Si tú pierdes a un estudiante de noveno, décimo, la posibilidad de recuperarlo para que finalice sus estudios en once, y mucho menos para que acceda a la educación superior, es muy limitada”, sostuvo.

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Por su parte, Tatiana Henao, coordinadora de gestión educativa de Fundación SURA, aseguró en entrevista con SEMANA que desde la organización consideran que la propuesta puede contribuir no solo a garantizar el derecho a la educación, sino también a ampliar las oportunidades para que los jóvenes construyan un proyecto de vida.

Entre las metas planteadas está lograr, de aquí a 2035, que el 85 % de los estudiantes llegue a décimo grado, permanezca en once y logre graduarse. Además, se busca que el 80 % alcance los aprendizajes considerados necesarios durante esta etapa.

“Lo mínimo que cualquier joven debe o tiene el derecho de conocer para poder tomar un rumbo hacia su proyecto de vida, que pueda tomar decisiones acertadas, pueda concertar también su vida a partir de esta etapa escolar, garantizando de esta forma unas trayectorias escolares completas, con sentido, de calidad y que tengan, por supuesto, una intención firme en que esto pueda ser un abono para el desarrollo del país”, concluyó Henao.